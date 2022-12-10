مصنعون: قرار إلغاء رسوم تصدير المشغولات الذهبية يساعد على فتح أسواق جديدة

رحب المشاركين في معرض نبيو للذهب والمجوهرات في النسخة الثانية، بقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إلغاء جميع الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بصناعة الذهب.

وقال مصطفى صابر المدير التنفيذي بشركة ماستر جولد، لـ”المال” إن هذا الإجراء سيساعد على فتح أسواق تصديرية جديدة لشركات الذهب العاملة في السوق المحلية، مما يعمل على زيادة الصادرات المصرية.

وأضاف صابر، أن المشغولات الذهبية المصرية لها رواج كبير في السوق العالمية، خاصة في الدول العربية والخليج.

كان وزير التموين، قال اليوم خلال افتتاح مؤتمر ومعرض نبيو في النسخة الثانية، إن القرار يهدف إلى زيادة صادرات مصر من الذهب لتشمل السبائك، والمشغولات الذهبية التي تعطي قيمة مضافة للمنتج.

وأوضح المصيلحي، أنها تساعد أيضَا على الترويج للمنتج المصري في الأسواق الخارجية والذي حقق نقلة موضوعية لصناعة الذهب والفضة.

المعرض هذا العام يشهد منافسة قوية بين كبريات الشركات لتقديم أكبر تشكيلة من الأطقم و المشغولات الذهبية والمجوهرات والحلى التى تضاهى أفضل الماركات العالمية بأياد مصرية .

من جهته، قال أندريا تادرس رئيس مجلس ادارة شركة اندريا & جورج للذهب، لـ”المال” إن قرار إلغاء كافة الرسوم على تصدير السبائك والمشغولات الذهبية سيساهد في تنشيط صناعة وتجارة الذهب فى مصر باعتبارها إحدى الصناعات الداعمة للاقتصاد القومي.

وأضاف تادرس، أن شركته كانت قد صدرت ما يقرب من 20 كيلوجرام من السبائك الذهبية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في 2020، وتوقفت عمليات التصدير نتيجة ارتفاع تكلفة الرسوم على تصدير السبائك والمشغولات الذهبية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الثانية من معرض”نيبو” للذهب والمجوهرات الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية.