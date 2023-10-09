مصمم عالمي: الهوية المعمارية لمصر اختطفت منذ زمن والوقت مناسب لعودتها باعتبارها أم العمارة ومهدها

قال المصمم المعمارى العالمي كريم رشيد إنه سعيد بما تشهده مصر من تطور دائم، وأنها جاهزة لأن تكون بيئة خصبة لاستقبال العمارة الحديثة في خضمّ النقلة النوعية في معمارها، موضحًا أن الهوية المعمارية لمصر اختطفت منذ زمن، وأن الوقت مناسب لعودتها؛ فمصر هي أم العمارة ومهدها.

وأشاد رشيد بالشراكة مع شركة مدينة مصر، موضحًا أن القليل من الشركات العقارية من يرغب في أن يقدم مُنتجًا له طابع معماري مميز، وأن هناك القليل أيضًا من شركات العقارات من يرى المعمار تُحفة فنية يرغب في نحتها وتقديمها للجمهور.

وأشار إلى أن شركة مدينة مصر ترغب في إضفاء هوية فنية على أعمالها، فهي تقدم ثقافة وفنًّا وطابعًا وهوية، في وقتٍ اختطفت فيه هوية مصر فترة كبيرة.

من جانبه، قال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن الإبداع جزء رئيسي في إستراتيجيتنا التوسعية ورؤيتنا للتطور في شركة مدينة مصر، والذي نسعى من خلاله لتقديم مفاهيم عقارية جديدة ومبتكرة خارج كل ما هو مألوف لتطوير السوق العقارية المصرية.

وتابع: حرصنا على تواجدنا في هذا الحدث، والذي من خلاله تتعاون شركة مدينة مصر مع المهندس كريم رشيد، والذي يعدّ من أبرز رواد الفكر الإبداعي في الهندسة والتصميمات المعمارية؛ بهدف إنشاء مَعلم جديد متميز، إلى جانب المزيد من فرص التعاون المستقبلية التي ستضفي لمسة إبداعية في المجتمعات التي نطورها.

وأطلقت شركة منصة Mobília المتخصصة فى مجالات التصميمات، أضخم مؤتمراتها مؤتمر “Mobilia The Jewel”، وبرعاية شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير.

Mobilia The Jewel يضم المئات من المصممين المعمارين وشركات الديكور وبيوت الخبرة المحلية والعالمية، بالإضافة إلى حضور ضخم لبيوت الخبرة المتخصصة في صناعات وتصميم المجوهرات، وشركات التطوير العقاري.

يهدف المؤتمر لخلق روح المنافسة العالمية بين عدد كبير من المصممين المتخصصين في قطاعات الديكور والتصميمات،

جنبًا إلى جنب مع المحترفين العالميين المتخصصين في تصميم الجواهر للخروج بأحدث التصميمات العالمية، لتطلى بها وجهات مصر المعمارية، بالتزامن مع الحركة والنهضة العمرانية التي تشهدها مصر.

الحدث الذي يأتي بشراكة ورعاية شركة مدينة مصر ، التي اقتنعت بالفكرة، وتبنت الحدث بالإضافة إلى أنها وقعت شراكة وتعاون بين شركة مدينة مصر، والمصمم العالمي الأشهر حول العالم كريم رشيد في مجال الديكور والعمارة الذي سطع نجمه نتيجة لأسلوبه المتفرد في التصميم، وهو واحد من أفضل المصممين العالميين في جيله، وهو من أصول مصرية، قام بتصميم العديد من المشروعات في كثير من المجالات مثل تصميمات الديكور، والأزياء، والأثاث، والإضاءة، والفن والموسيقى.