مصلحة الكيمياء: خطة لتطوير منظومة التحليل والارتقاء بخدمات القطاع الصناعي

محمد ريحان:أكد المهندس مجدى فهمى رئيس مصلحة الكيمياء ان المصلحة بدأت فى تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة التحليل والإختبار بالمصلحة والتي تعد قلعة التحاليل والاختبارات الحكومية وبيت الخبرة الكيمائية فى مصر والتي تم إنشاؤها فى عام 1898، لافتاً إلى أن الخطة والتي يجرى تنفيذها خلال العام المالى الحالي 2

محمد ريحان:

أكد المهندس مجدى فهمى رئيس مصلحة الكيمياء ان المصلحة بدأت فى تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة التحليل والإختبار بالمصلحة والتي تعد قلعة التحاليل والاختبارات الحكومية وبيت الخبرة الكيمائية فى مصر والتي تم إنشاؤها فى عام 1898، لافتاً إلى أن الخطة والتي يجرى تنفيذها خلال العام المالى الحالي 2018-2019، تشمل تطوير المعامل المتنوعة داخل المقر الرئيسى للمصلحة وجميع الفروع التابعة وكذا الارتقاء بالقدرات الفنية للعنصر البشرى فضلاً عن تطوير منظومة الخدمات المقدمة لعملائها وذلك بهدف تقديم نتائج دقيقة للتحاليل والاختبارات فى أقل وقت وبأعلى جودة ممكنة.

وقال إن هذه الخطة والتي تم عرضها على المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة تأتى تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر 2020 والمتوافقة مع خطة مصر للتنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الخطة ترتكز على التوسع فى الخدمات المقدمة وميكنتها فى إطار التحول إلى النظام الرقمى فضلاً عن الربط مع مصلحة الجمارك بالموانى المختلفة إلى جانب تطبيق برنامج الذاكرة المؤسسية والأرشيف الإلكترونى وتوفير برامج تدريبية متطورة لتدريب العاملين على أحدث النظم العلمية الحديثة الأمر الذى يسهم فى تطوير الخدمات التي تقدمها المصلحة وفروعها بالموانى .

وأشار فهمى إلى أن المصلحة تستهدف أيضاً التوسع فى إنشاء الفروع الجديدة حيث تتضمن خطة التوسع إنشاء 22 فرع فى التجمعات الصناعية الصديقة للبيئة والتي تنشأها هيئة التنمية الصناعية وذلك بهدف توفير خدمات التحاليل والإختبارات الكيمائية والفيزيائية والبيئة وتقديم الإستشارات الفنية المتخصصة للمصانع ، كما يجرى حالياً إتخاذ الإجراءات الخاصة بإنشاء معمل جديد للمصلحة بمدينة الجلود الجديدة بالروبيكى .

وحول أهم الإنجازات التي حققتها المصلحة خلال العام المالى الماضى 2017/2018 أوضح المهندس مجدى فهمى أن إجمالي اختبارات تحليل البيانات لقطاعات مصلحة الجمارك والغش التجارى والغش الصناعى وقطاع الإستثمار والأمن العام والقضاء والتربية والتعليم بلغت 150 ألف عينة لهذا العام محققة زيادة قدرها 10 آلاف عينة عن العام الماضى وأن الإيرادات المحققة فى مجالات تحليل العينات وتصنيع الحبر السرى والحبر الفسفورى الخاص بالإنتخابات الرئاسية والتدريب ارتفع بنسبة 91% حيث بلغ 61 مليون جنيهاً بزيادة فى الإيرادات قدرها 29 مليون جنيهاً عن العام الماضى حيث تستهدف المصلحة زيادة الإيرادات خلال العام المالى الجارى لتصبح 66 مليوناً جنيهاً وذلك فى إطار استراتيجية واضحة للنمو بالمصلحة وفروعها .

ولفت فهمى إلى أن المصلحة قامت أيضاً خلال العام المالى المنقضى بتصنيع 200 ألف عبوة حبر فسفورى للإنتخابات لصالح الهيئةالوطنية للإنتخابات بقيمة 4 مليون جنيه