مصلحة الكيمياء: تشابه الظروف المناخية مع السعودية تعطي المنتج المصري ميزة تنافسية

قال الدكتور مجدي فهمي، رئيس مصلحة الكيمياء، إن تشابه الظروف المناخية مع المملكة العربية السعودية تعطي المنتج المصري ميزة تنافسية فى السوق هناك بالإضافة الى سمعتها وشهرتها وجودتها.

المصلحة تقوم بتنفيذ اختبارات خاصة للملابس طبقا للمعايير السعودية

وأشار إلى أن المصلحة تقوم بتنفيذ اختبارات خاصة للملابس طبقا للمعايير السعودية والعربية وطبقا للمواصفات القياسية.

وأكد الدكتور محمد عتمان، رئيس المعهد القومي للجودة، خلال ورشة عمل لغرفة صناعة الملابس الأربعاء، أهمية تطبيق الجودة داخل المنشأة أو المصنع من خلال تدريب العاملين المستمر على معايير الجودة والمواصفات القياسية لكل المنتجات التي تلبي متطلبات المجتمع السعودي.

وذكر الدكتور ممدوح عبدالباري، مدير عام الجودة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات، أن الجودة هي مفتاح التصدير وان الدول تتجه الآن الى اختبار الجودة مرة واحدة واعتماد الشركة او المصنع واجراء اختبارات عشوائية دورية بعدها علي فترات .