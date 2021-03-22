مصلحة الضرائب: 860 مليار جنيه حصيلة متوقعة من القيمة المضافة والدخل العام الجاري (فيديو)

أكد السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب ، إن هناك 227 مأمورية ضرائب على مستوى الجمهورية بها فرق دعم لمساعدة الممولين ، وذلك من خلال تنظيم حملات في المحافظات لتوعية الممولين وكذلك هناك سيارات متجولة للغرض ذاته . وقال…

أكد السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب ، إن هناك 227 مأمورية ضرائب على مستوى الجمهورية بها فرق دعم لمساعدة الممولين ، وذلك من خلال تنظيم حملات في المحافظات لتوعية الممولين وكذلك هناك سيارات متجولة للغرض ذاته .

وقال صقر، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، أن حصيلة الضرائب هذا العام سوف تزيد عن العام الماضي ، رغم أزمة كورونا ، موضحا أن القيمة المتوقعة تبلغ 860 مليار جنيه من ضرائب القيمة المضافة والدخل هذا العام، بزيادة 184 مليار جنيه عن العام الماضي.

واضاف صقر ، أن إيجابية الممول في تقديم الإقرارات الضريبية سيقابلها تعاون من مصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن قانون ضريبة المبيعات في الماضي كان مليء بالتشوهات .

وأشار صقر ، أن آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية سيكون في 31 مارس الجاري، مناشدا الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء الموعد.

وأضاف صقر، أن هناك 130 ألف تقدموا بإقرارات الضريبة المضافة، كما يوجد أكثر من 3 ملايين من الأشخاص الطبيعيين تقدموا بالإقرارات الضريبية ، موضحا أن الشخص الطبيعي أصبح ملزما بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيا .

واكد صقر ، أنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبة حيث إنه لا يوجد ما يحول دون تقديمها مرتبط بأزمة كورونا ، مشيرا إلي أن مركز مصر بات متقدما في منظومة الضرائب بعد تقديم الخدمات المميكنة .