مصلحة الضرائب: نسعى لتحقيق إيرادات تتجاوز تريليون و67 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد

كشف رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن التصور الذي وضعته المصلحة مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لتحقيق ربط تريليون و67 مليارا و989 مليونا و131 ألف جنيه وفقا لتقديرات مشروع الموازنة للعام المالي 2022/2023 مقابل 887 مليارا و 915 مليون جنيه للعام المالي الجاري.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن التصور الذي تم وضعه يقوم على الميكنة والإقرارات الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية بالإضافة لسرعة الفحص والتحصيل والتي تعطي نتائج جيدة خلال العام المالي الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي لمناقشة مشروع موازنات المصالح الايرادية (مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية) عن العام المالي 2022/2023.

وتابع عبد القادر: “المصلحة شكلت وحدة لمتابعة نتائج الحملات علي مستوى الجمهورية، ووحدة لمتابعة عملية التسجيل لضم الاقتصاد غير الرسمي”، مؤكدا التمكن من ضم 50-60٪؜ من الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب إنشاء وحدة لمتابعة قرارات الطعن”.

ولفت إلى إنشاء وحدة إلكترونية معنية بالتجارة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تشكيل وحدة تحليل مخاطر، وأخرى مركزية لضريبة التصرفات العقارية وتم التوسع فيها لتصل الإسكندرية.