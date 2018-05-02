مصلحة الضرائب: معايير جديدة لاكتشاف حالات التهرب الكبرى

مها أبوودن قال عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، إن الأخيرة تستهدف وضع معايير تنفيذية جديدة، لم تنته من إعدادها، لاكتشاف وتتبع حالات التهرب الكبرى والخطيرة، التى سيسهم ضبطها فى زيادة كبيرة فى الايرادات الضريبية.يأتى ذلك فى الوقت الذى لاقت فيه مقترحات مصلحة الضرائب حول التعديلات التشريعية المرت

مها أبوودن



قال عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، إن الأخيرة تستهدف وضع معايير تنفيذية جديدة، لم تنته من إعدادها، لاكتشاف وتتبع حالات التهرب الكبرى والخطيرة، التى سيسهم ضبطها فى زيادة كبيرة فى الايرادات الضريبية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى لاقت فيه مقترحات مصلحة الضرائب حول التعديلات التشريعية المرتقبة الخاصة بتحويل جريمة التهرب من جنحة إلى جناية مخلة بالشرف، ترحيبا من جانب الخبراء، لارتباطها بجريمة تؤثر على الإيرادات الضريبية، وتحقيق العدالة فى الوقت نفسه .

وأشار سامى فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن تلك الحالات هى الأولى بالتتبع لان تكلفة ضبطها أقل بكثير من حالات التهرب العادية.

وكان رئيس مصلحة الضرائب قد أعلن نية مصلحة الضرائب لاجراء تعديلات تشريعية على قانون الضريبة على الدخل تستهدف تحويل التهرب من جنحة الى جناية مخلة بالشرف، على هامش جولة بمركز كبار الممولين الضريبى، مؤكدا أن الهدف من ذلك مكافحة حالات التهرب.

من جهته قال عبدالله العادلى، شريك الضرائب بمؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز PWC ، إن معظم الأنظمة العالمية المتطورة تعتبر جريمة التهرب جناية مخلة بالشرف، ومنها ألمانيا وفرنسا وأمريكا.

واوضح أن مشاهير من هذه الدول وقفوا أمام محاكم الجنايات الدولية لهذا السبب من أمثال «بوريس بيكر» أشهر لاعب تنس ألمانى، ولاعب كرة القدم الارجنتينى «ليونيل ميسى» الذى يحاكم حاليا فى قضية تهرب ضريبى.

وتوقع العادلى مضاعفة الحصيلة الضريبية لو تحولت جريمة التهرب إلى جناية مخلة بالشرف.

من جانبه إيد الدكتور عبدالرسول عبدالهادى، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، هذا الإجراء، نظرا لأن قضايا التهرب أمام دوائر محاكم الجنايات تعنى مثول المتهمين فيها أمام قضاة أكبر سنا وأكثر خبرة ورصانة، وهو ما يخدم مسار تحقيق العدالة .

يشار إلى أن مصلحة الضرائب كانت قد كشفت عن تدنى ما يسدده عدد من كبار المحامين من الضرائب خلال موسم إقرارات الأفراد المنتهى فى نهاية مارس الماضى.

كانت مصادر قد قالت لـ«المال» إن الأرقام المدرجة فى إقرارات كبار المحامين لا تعبر عن حجم القضايا التى ترافعوا فيها خلال فترة الإقرار، مشيرة إلى أن مرتضى منصور سدد 38 ألف جنيه، كما سدد بهاء الدين أبوشقة 75 ألفا، وفريد الديب نحو 337 ألفا، ومحمد أبوشقة 28 ألف جنيه.