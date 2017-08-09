مصلحة الضرائب توقف التعامل بأوامر الدفع الورقية

مها أبوودن قررت مصلحة الضرائب المصرية، وقف العمل نهائيا، ولأول مرة، بأوامر الدفع الورقية الأربعاء المقبل، لتنتقل إلى مرحلة جديدة من خطة العمل المميكن، التى تستهدف السيطرة على مدفوعات الضرائب وكذلك السحب من مخصصاتها، فى إطار تطبيق مشروع ميكنة الموازنة العامة والانتهاء منه نهاية مارس 2018، وهو

مها أبوودن

قررت مصلحة الضرائب المصرية، وقف العمل نهائيا، ولأول مرة، بأوامر الدفع الورقية الأربعاء المقبل، لتنتقل إلى مرحلة جديدة من خطة العمل المميكن، التى تستهدف السيطرة على مدفوعات الضرائب وكذلك السحب من مخصصاتها، فى إطار تطبيق مشروع ميكنة الموازنة العامة والانتهاء منه نهاية مارس 2018، وهو النظام المعروف بنظام الـGFMIS.

كان وزير المالية عمرو الجارحى، قد أعلن الأسبوع الحالى، أن الوزارة أطلقت مشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة يوم الأحد الماضى، وهو ما سينتج عنه وفر كبير فى مخصصات الإنفاق قد يصل إلى %10، كما أن المشروع سيكفل مراقبة الإيرادات الكلية بشكل لحظى وسيقضى على الأخطاء التى كانت تنتج عن التعاملات الورقية.

وقال الوزير إن السيطرة على مدفوعات الضرائب ستسهم فى إنشاء قاعدة بيانات مميكنة لكل المتعاملين، وهو ما يسفر عن تقليل معدلات التهرب الضريبى للحفاظ على موارد الدولة.

من جانبه، قال أحمد إسماعيل يعقوب، مدير عام مشروع الدفع والتحصيل بشركة إى فاينانس، شركة تكنولوجيا المؤسسات المالية الحكومية، وهى الشركة المسئولة عن ميكنة المدفوعات الحكومية، إن شركته ستستعين بـ400 مدرب دفعت بهم إلى الوحدات الحسابية التابعة لمصلحة الضرائب، من أجل تدريب العاملين على كل ما له صلة بالبنية التحتية التكنولوجية الخاصة بميكنة الضرائب.

وأكد يعقوب، فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أن هؤلاء المدربين تم تدريبهم على أعلى مستوى من الكفاءة للتعامل مع البنية التحتية التكنولوجية للمشروع، كما أن الشركة تقوم حاليا بتوزيع أجهزة الحاسب الآلى المحمول على العاملين بالوحدات الحسابية ومعها البرامج المميكنة، تمهيدا لوقف التعامل نهائيا بأوامر الدفع الورقية منتصف الشهر.

وأشار إلى أن شبكة الدفع والتحصيل مربوطة بالشركة، ومركز الدفع والتحصيل بوزارة المالية، وكذلك بحساب الخزانة الموحد، وتقوم الشركة بمتابعة أى أعطال أو أعمال صيانة قد تحتاج لها المنظومة فى أى وقت من اليوم من خلال الكول سنتر الخاص بالشركة.

وفى تصريحات سابقة لـ”المال” حول المشروع، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن وزارة المالية ستنتهى من ميكنة الوحدات الحسابية التابعة لمصلحة الضرائب المصرية بالكامل وعددها 486 وحدة حسابية وربطها مع حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى، فى إطار المشروع القومى الذى تتبناه وزارة المالية بميكنة الموازنة العامة للدولة بالكامل والذى من المتوقع أن يتم الانتهاء منه فى مارس 2018.

وأكد معيط أن الوزارة بدأت منذ الأحد الماضى، وهو يوم إطلاق مشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة، تغطية احتياجات تلك الوحدات الحسابية من أجهزة الحاسب الآلى، والاتصالات الأرضية، واتصالات الإنترنت، وكل وسائل الاتصال اللازمة لإعطاء أوامر الدفع بشكل إلكترونى بما يضمن وقف التعامل بالشكل الورقى بشكل نهائى، وربط كل ذلك بحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى المصرى، وهو الحساب المخصص لإيرادات ومصروفات الخزانة العامة فى البنك المركزى.

وتعنى الوحدة الحسابية الحكومية تلك الجهة المسئولة عن حسابات أى هيئة تابعة للدولة، كما أنها تمثل مراقبا على المال العام قبل الصرف، ويعد حساب الخزانة الموحد هو الحساب الوحيد لكل إيرادات ومصروفات الدولة.

وأشار معيط إلى أنه بحلول منتصف الشهر الحالى، لن تتمكن أى وحدة حسابية تابعة لمصلحة الضرائب من صرف أى مبالغ أو إدخال أى إيرادات من وإلى حسابها إلا عن طريق أمر دفع إلكترونى، وليس ورقيًا، مرورا بمركز الدفع والتحصيل الإلكترونى التابع لوزارة المالية.

وقال معيط إن الوزارة ستتمكن من عمل مراقبة لحظية للإيرادات الضريبية التى ستدخل لمصلحة الضرائب.

ويختلف عدد الوحدات الحسابية بأى جهة حكومية تابعة للدولة بحسب الحاجة، فهناك جهات تكون بها الوحدات الحسابية بالعشرات وهناك جهات لا تحتاج إلا إلى وحدة محاسبية أو اثنتين على الأكثر.