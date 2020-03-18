مصلحة الضرائب تنعي موظف بلقاس وتغلق المأمورية أسبوعين

نعى رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية “أحمد عامر” مأمور ضرائب بمأمورية بلقاس الذي وافته المنية أول أمس بعد إصابته بفيرس كورونا .

وقال عبد القادر “نتقدم بأحر التعازى لأسرة الفقيد داعين الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان “.

وأضاف فى بيان أن هناك حالة من الحزن تسود المصلحة تأثرا بوفاة الزميل والذي يشهد له الجميع بحسن الخلق والاجتهاد في العمل ، وتقدم جميع العاملين بالمصلحة بخالص العزاء لأسرة الفقيد .

وفى السياق ذاته اتخذ رئيس المصلحة قرارا بتعقيم مبنى المأمورية بالكامل ، وإجراء فحص لجميع العاملين بالمأمورية ، كما تم تعليق العمل بمأمورية بلقاس ضرائب عامة لمدة 14 يوما.

وناشد عبد القادر من يرغب من الممولين في تقديم إقراره الضريبي ورقيا التوجه إلى مقر الغرفة التجارية بالمنصورة بجوار سوق الجملة.

كما ناشد الممولين تقديم إقراراتهم إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية منعا للتزاحم ، وحفاظاً على السلامة العامة ، متمنيا الشفاء لجميع المرضى والأمن والسلامة لجميع المواطنين.

مصلحة الضرائب تناشد الأفراد لتقديم الإقرارات إلكترونيًّا خشية كورونا

وطالب رضا عبد القادر، فى وقت سابق، الأشخاص الطبيعيين بالتقدم بالإقرار الضريبى إلكترونيًّا؛ أسوة بالأشخاص الاعتبارية التى يعتبر تقديم الإقرارات الإلكترونية إلزاميًّا لهم اعتبارًا من أول يناير الماضى.

وقال فى بيان صحفى أمس الثلاثاء، إن هذه الإجراءات تأتى فى إطار الحرص على سلامة المواطنين عبر تخفيف حالة التزاحم داخل المأموريات، خاصة مع قرب نهاية الموسم للأشخاص الطبيعيين في 31 مارس 2020.

وأضاف عبد القادر أن العالم كله يمر بظروف استثنائية، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار الإجراءات الوقائية التى أعلنت عنها الحكومة المصرية لمواجهة هذا الفيروس الغامض.