مصلحة الضرائب تناشد : قدموا الإقرارات إلكترونيًّا حرصًا على سلامتكم من كورونا

ناشدت مصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية جميع المموّلين لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًّا خلال موسم الضرائب الحالى؛ حرصًا على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا الغامض.

وطالب رضا عبد القادر، رئيس المصلحة، الأشخاص الطبيعيين بالتقدم بالإقرار الضريبى إلكترونيًّا؛ أسوة بالأشخاص الاعتبارية التى يعتبر تقديم الإقرارات الإلكترونية إلزاميًّا لهم اعتبارًا من أول يناير الماضى.

وقال رئيس المصلحة، فى بيان صحفى، إن هذه الإجراءات تأتى فى إطار الحرص على سلامة المواطنين عبر تخفيف حالة التزاحم داخل المأموريات، خاصة مع قرب نهاية الموسم للأشخاص الطبيعيين في 31 مارس 2020.

وأضاف عبد القادر أن العالم كله يمر بظروف استثنائية، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار الإجراءات الوقائية التى أعلنت عنها الحكومة المصرية لمواجهة هذا الفيروس الغامض.

مصلحة الضرائب : لا حاجة للذهاب للمأموريات

ولفت عبد القادر إلى قيام المصلحة بتفعيل خاصية سداد الضريبة بالبطاقات الذكية إلكترونيًّا مما يسهل على الممولين استكمال خطوات تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد الضريبة المستحقة أون لاين، دون الحاجة للتوجه للمأمورية أو للبنك.

كما أشار رئيس المصلحة إلى أن طرق السداد متاحة من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة– فيزا– ماستركارد)، وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول.

ونوه عبد القادر بأن هذه الإتاحة ليست بديلًا عن التحصيل الإلكتروني المتاح حاليًّا من خلال أفرع البنوك المشتركة في منظومة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحالية أو منظومة CPS وغيرها.

وشدد عبد القادر على جميع العاملين بالمصلحة اتباع التدابير الوقائية اللازمة، وسرعة إنجاز العمل خلال الموسم لمنع تواجد أعداد كبيرة من الممولين داخل المأموريات الضريبية؛ وذلك حرصًا على سلامة كل من العاملين والممولين.

ومن المقرر أن يقوم جميع الأشخاص الاعتبارية بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًّا خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالى الذي بدأ في 1 يناير 2020 حتى 30 أبريل المقبل، بينما يتاح ذلك للأشخاص الطبيعيين حتى 31 مارس الحالي.

وقالت المصلحة إن تقديم الإقرارات الإلكترونية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سيكون اختياريًّا وليس إلزاميًّا لهذا العام، ومن ثم يستطيع الشخص الطبيعي تقديم إقراره الضريبي، وملء كل الجداول الملحقة به إلكترونيًّا ويستفيد من مزايا هذا النظام الإلكتروني لتوفير وقته وجهده، وضمانًا لسلامته.

كما أوضحت المصلحة أن الشخص الطبيعي (صاحب نشاط مهني أوتجاري أوصناعي أولديه إيرادات ثروة عقارية) يستطيع أن يسجل نفسه على بوابة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم اقراره الضريبي إلكترونيًّا.

ويوفر ذلك التسجيل ثلاثة أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين وهى الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري او الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى الرواتب)، والذي ليس لديه دفاتر وحسابات منتظمة.

كما يتيح الموقع الإقرار رقم (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل؛ وذلك لتسهيل تقديم الإقرار الضريبي عليهم.

كذلك يتيح الموقع الإقرار رقم (105) والذي يخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى الرواتب)، والذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات يمكنه الاستفادة من خدمات البوابة الالكترونية .

كما ناشد رئيس مصلحة الضرائب جميع المواطنين اتباع طرق الوقاية اللازمة التي أعلنت عنها وزارة الصحة للخروج من هذه الأزمة، متمنيًا السلامة للجميع، والشفاء للمصابين.

منظمة الصحة العالمية : كورونا يمكن انتقاله عبر النقود الورقية

وتقول منظمة الصحة العالمية إن استخدام النقود الورقية يعد من الوسائل التي يمكن أن ينتقل من خلالها عدوى فيروس كورونا.

وتنصح المنظمة بغسل اليدين بصورة جيدة واستخدام المطهرات بعد استخدام أوراق النقود.

كما تنصح باستخدام طرق الدفع الإلكترونى كبديل للدفع الورقى لمحاصرة انتشارالفيروس، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية 3 مارس الحالي.

وقررت الحكومة المصرية، فى وقت سابق، تعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، كما قررت تعليق حركة الطيران حتى 31 مارس الحالي.

كما قرر مجلس الوزراء تخفيض حضور العاملين في الأجهزة الحكومية، باستثناء عدد من القطاعات الاستراتيجية المؤثرة.