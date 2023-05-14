مصلحة الضرائب المصرية تبدأ في تنفيذ بدء تشغيل منظومة تجميع البيانات (مستند)

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة مختار توفيق عباس المنشور رقم 52 لسنة 2023، بشأن تجميع البيانات بالمراكز والمناطق الضريبية.

ونص المنشور على أنه يأتي بمناسبة بدء تشغيل منظومة تجميع البيانات على مستوى المراكز المناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها (دخل / قيمة مضافة) .

وذهب “المنشور” إلى ضرورة تنفيذ وحدات مصلحة الضرائب بمراعاة تكليف مختصين بمعرفة رئيس المركز / المأمورية) وذلك للرد على النماذج الواردة من الإدارة العامة لتجميع البيانات (نموذج 43) وذلك على منظومة تجميع البيانات.

كما نص المنشور على أن يقوم مسئول الحاسب الآلي (المركز / المأمورية) بتخصيص عدد ٣ مستخدمين على المنظومة من مدير ومراجع ومأمور، على ان يقوم المدير المختص بمتابعة الرد على النماذج بعاليه.

كما يتم الرد خلال (۳) أيام عمل من تاريخ وصول النموذج المشار إليه، إلى (المركز / المامورية) في ضوء الموقف الضريبي الحالي الممول / المسجل ] وقت الرد.

كما انه بعد إصدار النموذج (۱۸تحويل أو 44 تحويل) من إدارة تجميع البيانات يقوم (المركز / المأمورية) بالحجز على الجهة الواردة بالنموذج الصادر من إدارة تجميع البيانات اللمركز / للمأمورية) وذلك لتحصيل ما يخصها من مديونية.