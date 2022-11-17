مصلحة الجمارك وميناء الإسكندرية يعدمان الأسلحة البيضاء بمخازن المهمل

أصدر اللواء بحري نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، قرار رقم 1899 لسنة 2022، بتشكيل لجنة برئاسة اللواء بحرى نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية حسام الرويني، وذلك بهدف المرور الدوري على مينائي الإسكندرية والدخيلة للتأكد من تلافى مُلاحظات اللجنة المشكلة بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، رقم (2539)، لتلافي جميع الملاحظات بالمؤيدات كلاً فيما يخصه.

وأشار مصدر مسئول بجمارك الإسكندرية، أن هذا يأتي في إطار تنفيذ تعليمات الشحات غتورى – وكيل أول وزارة المالية – رئيس مصلحة الجمارك بضرورة التنسيق والتعاون التام مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لتنفيذ التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بسرعة التخلص من الرواكد والمهمل والتصرف فيها بكافة الموانئ البحرية مع أعطاء الأولوية لمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وأكد على أنه تنفيذا لتلك القرارات، فقد تلاحظ وجود كميات من الأسلحة البيضاء المهملة في مخزن “27” جمارك؛ مطلوب إعدامها، موضحا أنه قد تم التنسيق الفورى بين معاون رئيس مصلحة الجمارك لشئون المهمل مستور أبو تلات، والواء بحري نائب رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية، حسام الرويني، وشرطة ميناء الإسكندرية للعمل على التخلص من تلك البضائع المهملة.

وأوضح أنه تقرر تشكيل لجنة جمركية وأمنية مشتركة لتنفيذ عملية الإعدام، الأربعاء الماضي، وفي حضور كامل أعضاء اللجنة تم فتح حقائب الأسلحة البيضاء داخل مخزن “27” جمارك وتم جردها ومطابقتها بالكشوف والسجلات وهى عبارة عن سيوف وخناجر ومطاوي ومقابض وغيرها .

كما تم نقل تلك البضائع إلى ورشة الميناء تحت أشراف اللجنة وتم فتحها ومراجعتها مرة أخرى وتم تقطيع الجزء المعدني “النصل” باستخدام المقص الكبير المخصص لقص المعادن لكل سلاح أبيض على حده، ثم تم صهر النصل المعدنى.

كذلك تم تقطيع ودق وفرم يد السلاح الأبيض “الجزء الخشبي أو العظمى أو المصنوع من الدائن” بماكينات متخصصة للتأكد من أنه لن يتم استخدام أي جزء من السلاح الأبيض مرة أخرى، وبعد تمام عمليه الإعدام بمعرفة وحضور كامل أعضاء اللجنة تم تحرير محضر لأثبات تمام وقوع عملية الإعدام.