اقتصاد وأسواق

مصلحة الجمارك: وقف العمل بالتفويضات البنكية للمستخلصين بعد صدور اللائحة التنفيذية

حسب تعليمات المصلحة في يوليو الماضي
السيد فؤاد 4:08 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21 4:08 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أوقفت مصلحة الجمارك العمل بالتفويضات البنكية الخاصة بمستخلصي الجمارك كنواب عن أصحاب البضائع، بعدد من المنافذ الجمركية، على خلفية صدور قرار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد الأسبوع الماضي.

وأكد مصدر جمركي لـ”المال”، أن مصلحة الجمارك، كانت قد قررت في يوليو الماضي مد العمل بالتفويضات البنكية للمستخلصين كنواب عن المستوردين، لمدة شهر أو حتى صدور اللائحة التنفيذية لمصلحة الجمارك، وذلك بعد منح السوق التجاري 3 مهل سابقة للعمل بموجب تلك التفويضات البنكية، وعدم إلزام تقديم توكيل رسمي عام عن صاحب الشأن.

اقرأ أيضا  الضرائب تُصدر تنبيهاً أخيرًا بشأن الانضمام للفاتورة الإليكترونية

وكانت قد نصت تعليمات يوليو الماضي على أنه ” حفاظا على معدلات خفض زمن الافراج وتيسير حركة التجارة،  ونظرا لصدور قانون الجمارك رقم  207 لسنة 2020 والذي نص في الماده رقم 50 منه ، فيلتزم  مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بتقديم بيان جمركي عن البضائع التي تدخل الى البلاد أو تخرج منها، كما يعد حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعه نائبا عن صاحبها في إتمام اجراءات الافراج، دون مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها “.

وتم منح المهلة الأخيرة بعد أن وردت عدة شكاوى لمساعد وزير المالية لشئون الجمارك الدكتورة منى نصر من المتعاملين مع الجمارك من مصنعين ومصدرين ومستوردين، تتركز في طلب جمارك السخنة تعامل المستخلصين ومندوبي الشركات بتوكيل رسمي بدلا من التفويض المعتمد من البنك، وحيث أفادو بأنه يتعذر عليهم في الوقت الحالي استخراج توكيلات موثقة من الشهر العقاري لمندوبيهم من المستخلصين للقيام بأعمال التخليص الجمركي على بضائعم خاصة في ظل جائحة كورونا ووجود تعليمات بعدم التزاحم أو التجمعات.

اقرأ أيضا  جمارك مطار القاهرة تضبط حالات تهريب لقطع غيار سيارات وكمية من الشعر الطبيعي

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 50 من قانون الجمارك الجديد، على أن ( يعد حامل اذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها في اتمام اجراءات الافراج ، دون مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها اليه ) وبالتالي فانه لا يترتب أي مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها اليه.

تعليمات يوليو الماضي
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب اليوم في مصر 6-9-2021 وعيار 21 يخسر جنيهين

عمر سالم 3:33 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

القليوبية تستقبل 46 ألف كرتونة مواد غذائية ضمن قافلة أبواب الخير

عصام عميرة 2:44 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

الزراعة تشارك في ختام مسابقة رواد الأعمال في مجال الزراعة الرقمية بجامعة عين شمس

الصاوي أحمد 1:59 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

تراجع الذرة.. أسعار خامات الأعلاف اليوم الإثنين 6-9-2021

الصاوي أحمد 1:56 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 6-9-2021.. وعيار 21 يسجل 792 جنيها

عمر سالم 11:11 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21

سعر الذهب يتباين عالميا بعد صدور بيانات أمريكية دون التوقعات

أحمد فراج 10:58 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21