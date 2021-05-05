اقتصاد وأسواق

مصلحة الجمارك تُحدد مهام مثمن المعاينة بمنطقة الفحص والمعاينة بمنظومة النافذة الواحدة (مستند)

حددت مصلحة الجمارك المهام المفترض أن يقوم بها مثمن المعاينة بالمنافذ الجمركية التي تقوم بتطبيق منظومة النافذة الواحدة
السيد فؤاد 10:07 م, الأربعاء, 5 مايو 21 10:07 م, الأربعاء, 5 مايو 21

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أصدرت مصلحة الجمارك منشورا بخصوص اختصاصات مثمن المعاينة بمنطقة الفحص والمعاينة في منظومة النافذة الواحدة التي تقوم بتنفيذها المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” mts ” .

ونصت التعليمات الجديدة على قيام المثمنين بالقيام بالمعاينه النافيه للجهالة وفقا للمستندات المقدمة والبضائع الواردة، بالاضافة إلى كتابة المعاينة وفقا لمنطوق البند علي الفاتورة ووضع البئد الجمركى وفقا لطبيعة الوارد وادراجه بالحاسب الآلي.

كما يقوم المثمن باعتماد القيمة لأصناف ( المستعمل – الشخصي – مخزون الفرز الثاني وما دون – المنسوجات ) على القواتير وقبولها، بالاضافة إلى مسح المستندات لعملية الكشف والمعاينة وادراجها بالبيان الجمركي آليا للنافذة الواحدة.

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كما تضمن المنشور الجديد اختصاصات المثمن المستندي والتي تركزت في مراجعة البند طبقا للنظام المنسق بلجنة التعريفة بشباك نافذة H.S والتعريفة المتكاملة، ومراجعة القيمة طبقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية.

كما يقوم بالتأكد من ادراج كافة الاصناف والكميات الموضحة بالفواتير وبيان العبوة بالحاسب الآلي واظهارها بالاقرار المميكن، ومطابقة البيان وتحديد العجز والزيادة والتعامل معها آليا في ضؤ القانون وذلك من خلال لجان الاجراءات، بالاضافة الى اضافة اي رسوم أو ضرائب أو غرامات لم تضاف عند تقديم الاقرار وتحديد الحسبة النهائية للضرائب والرسوم .

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ونص المنشور على قيام المثمن المستندي عند المطالبة بتطبيق اتفاقية يتم احالة البيان الكترونيا الى مدير التعريفة المختص لاعتماد تطبيق مستندات الاتفاقية من عدمه، علاوة على طباعة الرسوم آليا تمهيدا لسداد البيان الكترونيا وقيام شركة MTS باخطار صاحب الشأن أو من ينوب عنه الكترونيا.

وبدأت وزارة المالية عبر مصلحة الجمارك، بتطبيق منظومة النافذة الواحدة وتقوم بتنفيذها الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” في موانئ السخنة وشرق وغرب بورسعيد، ومطار القاهرة الجوي.

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ثم تك تكبيقها مؤخرا في موانئ الإسكندرية ودمياط والدخيلة، وتقوم على أساس تسهيل وتقليل زمن الافراج الجمركي عن البضائع.

منشور مصلحة الجمارك
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بقلم السيد فؤاد

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