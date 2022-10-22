مصلحة الجمارك توضح المعاملة الضريبية لزيوت الطعام النباتية المستوردة

أصدرت مصلحة الجمارك منشور بخصوص المعاملة الضريبية للزيوت النباتية للطعام المستوردة من الخارج في حالة الاتجار سواء كانت مكررة أو غير مكررة أو مخلوطة.

وجاء صدور المنشور بناء على خطاب شاهيناز محمد محمود رئيس الادارة المركزية للدراسات الضريبية بمصلحة الضرائب، والتي أكدت أنه تم النص على تلك المعاملة عبر المنشور رقم 48 لسنة 2020 .

وكان قد نص المنشور رقم 48 لسنة 2020 على أنه عند الافراج عن الزيوت المكررة بغرض الاتجار والواردة في عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة حتى زنة 20 كجم تخضع لضريبة الجدول بفئة 0.5% من القيمة، أما الواردة بعبوات أكثر من 20 كجم غير مهيأة للبيع بالتجزئة فيتم تحصيل ضريبية جدول بفئة 0.5% من القيمة قطعي وباقي قيمة الضريبة بالسعر العام، بصفة أمانة لحين تقديم ما يفيد استخدامه في الطعام أو في الصناعات الغذائية.

ونص المنشور على الشركة المستوردة التقدم للجمرك المختص خلال عام من تاريخ الافراج الجمركي لاتخاذ اجراءات التسوية بموجب المستندات التي تفيد بيع تلك الزيوت للشركات المصنعة للزيوت أو في الصناعات الغذائية مدعمة ببيان معتمد من المأمورية المختصة موضحا بها ما تم من اجراءات مراجعة ومتابعة لمشمول الرسالة الواردة.

كما أنه في حالة عدم قيام الشركة المستوردة بتسوية الضريبة على القيمة المضافة على وارداتها من زيوت الطعام المستوردة خلال فترة الامانة ( عام من تاريخ الافراج الجمركي ) أو للتصرف بالبيع لأغرض صناعية بخلاف الصناعات الغذائية، يتم سداد الضريبة على القيمة المضافة المستحقة والضريبة الاضافية من تاريخ الافراج الجمركي.

تعد الزيوت النباتية من السلع الغذائية الأساسية، وعلى الرغم من أنها سلعة هامة إلا أن مصر تقوم باستيراد 98% من احتياجاتها لسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك من زيت الطعام.