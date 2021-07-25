اقتصاد وأسواق

مصلحة الجمارك تناقش إعادة توزيع العمالة التوزيع الأمثل

تستهدف مصلحة الجمارك إعادة توزيع العمالة التوزيع الأمثل وفقا لمتطلبات العمل الفعلية لتغطية جزء من عجز العمالة
السيد فؤاد 9:57 م, الأحد, 25 يوليو 21 9:57 م, الأحد, 25 يوليو 21

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عقدت اليوم مصلحة الجمارك ، برئاسة الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والتي تم تشكيلها برقم ٩٥ لسنة 2021 ، وتقضي بتشكيل فرق عمل بكل من المنطقة الشمالية والغربية والقطاعات المتواجدة بالإسكندرية والمنطقة الوسطى والجنوبية والقطاعات المتواجدة بالقاهرة والمنطقة الشرقية.

وتم مناقشة تحديد الأماكن التي يتواجد بها فائض للعمالة عن حجم العمل الفعلي، وكذا الأماكن التي تعاني من عجز العمالة.

وقامت اللجنة خلال إجتماعها الذي انتهى منذ قليل بعرض المقترحات التي من شأنها إعادة توزيع العمالة التوزيع الأمثل وفقا لمتطلبات العمل الفعلية لتغطية جزء من عجز العمالة وذلك بحضور الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك.

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يذكر أن مصلحة الجمارك المصرية، أعلنت اليوم عن حاجتها إلى تعيين 1000 وظيفة جديدة من حملة المؤهلات العليا ، وذلك للعمل في عدد من المنافذ الجمركية.

وأشارت المصلحة عبر إعلانها الرسمي أنه إعمالاً لحكم المادة الرابعة عشرة من القانون رقم (74) لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 تعلن مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية عن حاجتها للتعاقد مع عدد (1000) من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة “شعبة محاسبة / شعبة جمارك”، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة.

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وتضمن إعلان مصلحة الجمارك شروط التقديم، والتي شملت أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وألا يزيد سن المتقدم عن 29 عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان.

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بقلم السيد فؤاد

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