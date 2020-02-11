مصلحة الجمارك تكشف عن مختلف السلع الخاضعة لرسوم الإغراق في 2020 (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك بالإسكندرية منشور مجمعا يتضمن كافة السلع والأصناف التي تعد خاضعة لرسم الإغراق وذلك وفقا لقرارات وزارة الصناعة والتجارة الصادرة بهذا الشأن، والتي وصلت إلى 9 أصناف تخضع لتلك الإجراءت الحمائية.

يأتي ذلك على خلفية وجود أصناف يكون قد صدر لها قرارات وزارية منذ سنوات، وإنتهت الفترة التي كان يشملها القرار، بينما يوجد أصناف أخرى تم إضافتها لرسم الإغراق ولا تزال سارية حتى ألآن، حتى يسهل على المتعاملين مع المنافذ الجمركية معرفتها والتعامل معها وفقا للرسم المفروض.

وصدر القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حمية الإقتصاد الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وعليه يتم إتخاذ تلك التدابير من باب الحفاظ على الصناعة المحلية.

ومن الأصناف التي لا تزال خاضعة لتلك الإجراءات الوقائية ورسم الإغراق، حسب منشور مصلحة الجمارك أقلام الحبر الجاف التي منشأها الهند، وحديد التسليح لأغراض البناء، والبطاطين، والمناديل المبللة منشأ تركيا، وأقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائي منشأ الصين وتركيا.

كما شمل منشور مصلحة الجمارك كلا من مادة ” أورثو فثالات” ثنائي أوكتيل، والذي يعد منشأه كوريا الجنوبية، وهي مادة كيمائية تستخدم في الصناعة، وكذا ثقاب الكبريت والتي مصدرها باكستان، وأدوات المائدة والمطبخ من لدائن الواردة من الصين وماليزيا، بالإضافة إلى فرش العزل من الأتربة، والتي منشأها الصين ايضا.