اقتصاد وأسواق

مصلحة الجمارك تقرر تجديد ندب بعض موظفيها لمدة عام ثان (مستند)

على خلفية خطة مصلحة الجمارك لشغل الأماكن الشاغرة، وزيادة عدد الموظفين بالمنافذ الجمركية
السيد فؤاد 9:03 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21 9:03 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

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أصدرت مصلحة الجمارك اليوم قرارا بالإدارة المركزية للموارد البشرية رقم 1296 لسنة 2021 بتجديد ندب بعض الموظفين المنتدبين لمدة عام ثان وبنفس المجموعة الوظيفية.

يأتي ذلك على خلفية خطة مصلحة الجمارك لشغل الأماكن الشاغرة، وزيادة عدد الموظفين بالمنافذ الجمركية، وذلك باستمرار ندب موظفي الجهات المختلفة المنتدبين بمصلحة الجمارك.

وطالبت مصلحة الجمارك من الموظفين الذين شملهم القرار التوجه لمبنى A3 الدور السادس باب 14 جمرك الإسكندرية ” لاستلام صورة طبق الأصل من القرار لتسليمها لجهات عملهم.

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كما سيتم تسليم صورة طبق الأصل للعاملين بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية من الإدارة العامة الموارد البشرية بالمنطقة الوسطى والجنوبية بالقاهرة بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية من الإدارة العامة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية ببورسعيد اعتبارا من يوم الإثنين القادم.

كانت قد قررت الدكتورة منى نصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، زيادة الفترة التي يحضر بها موظفي الجمارك للعمل على تخفيض الوقت المستغرق للإفراج عن البضائع المنافذ الجمركية.

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جاء ذلك عبر خطاب الدكتورة منى نصر لرئيس مصلحة الجمارك، مشيرة إلى ضرورة تواجد موظفي الجمارك بالمراكز اللوجستية وساحات الفحص المشترك من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 10 مساء أن تكون ساعات العمل بالنسبة للصادر على مدار 24 ساعة.

وأشارت نصر إلى أن تلك التعليمات جاءت بعد متابعة لأداء وسير العمل بمنظومة النافذة الواحدة في الموانئ الجمركية، وذلك في إطار مشروع تطوير المنظومة الجمركية.

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بقلم السيد فؤاد

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