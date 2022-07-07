مصلحة الجمارك تعيد النظر في تظلمات مستخلصي الإسكندرية وتعد بحل كافة المشاكل

استجابت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات الغتوري رئيس المصلحة، لطلبات شعبة مستخلصى الجمارك بالاسكندرية، والخاصة باعادة النظر فى قرارات إلغاء التراخيص بما لا يخالف صحيح القانون.

وقال مدحت حبشي رئيس شعبة مستخلصى الإسكندرية، وعضو اللجنة العليا للتظلمات، إن رئيس مصلحة الجمارك في اتصال هاتفي، وعد باستخدام أقصى درجات الرأفة على مستخلصى الجمارك الذين احيلوا إلى لجان التظلمات.

وأضاف أن الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، يؤكد ويؤمن بأهمية دور المستخلص الجمركى كشريك فى العمل الجمركى، بما لا يعود على أي أثر سلبي لكافة أطراف المنظومة.

ووجه حبشي، خالص التقدير لوزير المالية الدكتور محمد معيط، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، على سرعة الاستجابة لطلبات مستخلصي الجمارك بالاسكندرية.

وأكد في نفس الوقت، على دور العاملين بالإدارة المركزية والقانونية بمصلحة الجمارك، مثنيا على تفانيهم وصدقهم فى عرض مطالب المجتمع التجارى من المستخلصين بما يفيد المهنة والقائمين عليها.

وكانت مصلحة الجمارك أصدرت خلال مارس الماضي تعليمات لرئيس المصلحة بشأن اجراءات إستخراج وتجديد تراخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي .

ونص منشور تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، على أن تلك التعليمات تأتي في إطار أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 وتنظيما لاجراءات استخراج وتجديد تراخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي وإحكاما للرقابة الجمركية.

ونصت التعليمات على المستندات الخاصة باستخراج التراخيص والبطاقات، والتي تشمل رخصة المكتب أو الشركة، والبطاقة الضريبية مرفق بها وثيقة بيانات ممول، وشهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة، ومستخرج حديث من السجل التجاري ساري ومثبت به نشاط التخليص ” بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة أن يكون موضح به المدير المسئول عن أعمال التخليص تتوافر فيه صفة المستخلص.

وتشمل تلك المستندات أيضا محضر المعاينة، وقسيمة سداد ( رسم المعاينة، رسوم الخدمة، الأمانة النقدية) ، بالاضافة إلى طلب التقسيط في حالة رغبة صاحب الشأن.

اما في حالة استخراج رخصة مخلص جمركي ( صاحب مكتب / شركة أو المدير المسئول) فنصت التعليمات على أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ولا يقل سنه عن 21 سنة، ويتم إثبات ذلك عن طريق تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وتقديم مستخرج رسمي من المؤهل الذي يشترط أن يكون مؤهل عالي ، وبالنسبة للحاصلين على ليسانس الحقوق والشريعة والقانون تقديم خطاب من النقابة العامة للمحامين يفيد بأنه غير مقيد بالجدول العام أو نقل لجدول غير المشتغلين.

كما يتم تقديم شهادة اجتياز دورة المعهد القومي من حملة المؤهلات العليا، وبرنت تأمينات اجتماعية، وصحيفة الحالة الجنائية موجهة لمصلحة الجمارك سارية.

كما يتم تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها أو ما يفيد الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، بالاضافة إلى إفادة باجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين، وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية، وعدد ثلاثة صورة شخصية والدمغات.

أما بالنسبة لترخيص رخصة المخلص التابع لمكتب / شركة، فيتم تقديم المؤهل الدراسي أو مستخرج رسمي منه ” مؤهل عالي ” وبالنسبة للحاصلين على شريعة وقانون وليسانس أداب تقديم خطاب من النقابة العامة للمحامين يفيد بأنه غير مقيد بالجدول العام أو نقل لجدول غير مشتغلين.

كما يكون متمتعا بجنسية مصرية، ولا يقل عمره عن 21 سنه ويتم إثبات ذلك عن طريق تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وشهادة اجتياز دورة المعهد القومي للتدريب الجمركي بمصلحة الجمارك من حملة المؤهلات العليا، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها أو ما يفيد الموقف من التجنيد بالنسبة للذكرة، وصحيفة الحالة الجنائية موجهة لمصلحة الجمارك سارية، وإفادة باجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التموين فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية، وتوكيل من صاحب مكتب تخليص وثلاثة صور شخصية والدمغات.

وبالنسبة لمنح بطاقات المندوبين فيشترط تقديم تفويض معتمد من الجهة أو الشركة التابع لها باسم المندوب، وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وشهادة اجتياز الدورة التدريبية التي تعدها مصلحة الجمارك والمؤهل الدراسة والذي يكون مؤهل متوسط على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها أو ما يفيد الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، وصحيفة الاحوال الجنائية، وبرنت تأميني وثلاث صورة شخصية.

وبالنسبة لشروط بطاقة مساعد مخلص جمركي، فأكدت التعليمات الجديدة أنه يشترط تقديم المؤهل الدراسة وصورة بطاقة الرقم القومي، وتأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها للذكور، وصحيفة الاحوال الجنائية، وتوكيل من صاحب مكتب تخليص وثلاث صورة شخصية.

وبالنسبة لمستندات تجديد التراخيص فيتطلب سريان المستندات التي سبق تقديمها عند الترخيص لاول مرة ” صحيفة الاحوال الجنائية – برنت تأميني ” وعدم فقدان أي من شرط من شروط كمح التراخيص.