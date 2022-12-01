مصلحة الجمارك تعتمد الرخصة لموظفى هيئة البترول

اختتمت الدورة التدريبية للعاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها للحصول على رخصة مزاولة نشاط التخليص الجمركى، بمقر شركة مهارات الزيت والغاز” OGS” إذ اعتمدت مصلحة الجمارك الرخصة لموظفى هيئة البترول.

وتستهدف الرخصة قيام العاملين بهيئة البترول والشركات التابعة لها باستيراد وتصدير جميع المنتجات البترولية والمعدنية والأجهزة والمعدات الخاصة بالإنتاج والحفر عن طريق موظفي وزارة البترول دون التعاقد مع مستخلص جمركى من خارج قطاع البترول .

وتحت رعاية الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول و الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ، وبتوجيهات من المحاسب خالد عثمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية للشئون التجارية والمشرف على نيابتى التجارة الداخلية والخارجية و العميد محمد رشوان رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات والدكتور محمد صالح أحمد مدير عام تنفيذ البرامج الادارة المركزية للمعهد القومى للتدريب الجمركى.

وكانت فاعليات الدورة التدريبية خلال 56 ساعة تدريبية شملت جميع المواد النظرية والعملية التى تخص قانون الجمارك ولائحته التنفيذية والتعريفة والسياسات الجمركية والقيمة واللائحة الاسترادية وجميع فروع الأنشطة الجمركية

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية شهدت مشاركة 18 متدربا من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها وهى شركة النصر للبترول وشركة السويس لتصنيع البترول وشركة بتروتريد وشركة خالدة للبترول، تحت إشراف الدكتور محمد بدوى مدير معهد التدريب الجمركى بالقاهرة والمحاسب مصطفى مختار مدير عام الجمارك والضرائب على المنتجات بالهيئة المصرية العامة للبترول.