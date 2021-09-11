مصلحة الجمارك تضبط 3 عمليات للتهريب

استطاع العاملون في مصلحة الجمارك من إحباط 3 عمليات تهريب، متعلقة بمواتير للقوارب المطاطية، وأدوية بشرية وبيطرية.

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى مدير عام جمارك السلوم بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بميناء السلوم من ضبط محاولة تهريب 3 مواتير للقوارب المطاطية (زودياك ) بالمخالفة لقانون الجمارك.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة إلى ليبيا اشتبه محمد منصور مأمور حركة الصادر فى السيارة رقم ٣٧٤٨ ي ا ر والمحملة بمشمول البيان الجمركي رقم ٧٦١٣ لسنة ٢٠٢١ صادر نهائي باسم شركة ا . للتصدير ومشموله طبقا للمستندات جراكن بلاستيك فارغة .

وبين وجود عدد 3 مواتير للقوارب المطاطية ( زودياك) أجنبية الصنع مخبأة أسفل المشمول بالسيارة .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 80 ألف جنيه.

كما قرر خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط، وطلب المتهم التصالح مع الجمارك وسدد التعويض الجمركي وتم حجز المضبوطات وإيداعها بمخازن جمرك السلوم وحرر المحضر.

كما تمكن موظفي جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران بيجاسوس القادمة من مطار صبيحه الدولي بتركيا اشتبه محمد محمود فاوي فى راكبه روسية الجنسية قادمة من روسيا ترانزيت تركيا أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها اية أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجابت بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على ابو الحسن مأمور الفحص اشراف رامى مروان رئيس قسم الفحص بالاشعة تلاحظ وجود اشياء معتمة بحقائب الراكبة .

وبالعرض على جابر محمد موسى نائب مدير إدارة تفتيش الركاب قام لتكليف مينا نادي مأمور الجمرك تحت اشراف مهند سامي مدير حركه تفتيش الركاب بتفتيش امتعة الراكبة فتبين وجود 2400 عبوة أدوية (مراهم) تستخدم لجراحات المياه البيضاء للعين مخبأة داخل داخل عربه اطفال و قاع سحري بالحقائب .

وتم التحريز بلجنة مكونة من ومحمود خميس ومحمد رشاد بحضور مصطفي جنيدي ومحمود الشربيني من إداره الأمن الجمركي .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 980 ألف جنيه، وقرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 6 لسنة 2021.

وفي السياق ذاته تمكن موظفي الجمارك بمطار سوهاج الدولي برئاسة ممدوح عبدالشافي من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة إير كايرو القادمة من عمان اشتبه أبوزيد خلف رئيس قسم التفتيش وهشام عبدالمؤمن مفتش مكافحة التهريب في الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب ب . ع . ح مصري الجنسية قادم من الأردن .

وبسؤاله عن وجود أشياء مخالفة أوتستوجب سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عمران مأمور الفحص تحت إشراف حسن أبوكريشة مدير ادارة الفحص فتلاحظ وجود علب وأشياء متماثلة .

وتبين وجود 59 عبوة أكياس وجالونات وزجاجات أدوية بيطرية متنوعة منها تيلو فارم وبروفى فلور وكولى دوكس فورت وغيرها مخبأة داخل وأسفل حقائبة .

قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.