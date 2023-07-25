مصلحة الجمارك تصدر تعليمات للمستخلصين بخصوص منظومة نافذة

أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات بخصوص خصوصية المعلومات على منظومة نافذة بالنسبة للمتعاملين مع المصلحة خاصة من المستوردين أو من يمثلهم من المستخلصين الجمركيين.

ونصت التعليمات التي اطلعت عليها ” المال” أنه لضمان الخصوصية والحفاظ على أمن المعلومات وفي ظل تطبيق السياسات الأمنية لمنظومة نافذة، فيجب على أي مستخدم لتطبيقات منظومة نافذة معرفة الاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام وحدة التوقيع الالكتروني ” التوكن ” وهي عند تسجيل الدخول تقوم بتوصيل التوكن بجهاز الحاسب الآلي.

كما يظل التوكن متصل بالحاسب الالي طول فترة تسجيل الدخول على منظومة نافذة.

وذهبت التعليمات إلى أنه اذا تم إزالة التوكن من الحاسب الالي أثناء فتح الحساب على المنظومة تقوم نافذة باخطار المتعامل معها من المستخلصين واغلاق التطبيق وفي هذه الحالة يرجى التواصل مع الدعم الفني.

وقامت مصلحة الجمارك بتشغيل منظومة نافذة بالعديد من المنافذ الجمركية، والتي كان أخرها خلال فبراير الماضي بمنفذ اليلوم البري، وذلك عبر الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS) .

وأوضحت المصادر، أن مصلحة الجمارك ستقوم بالتعاون مع شركة (MTS) بعقد دورات تدريبية للمستخلصين الجمركيين بدءا من الأسبوع المقبل.

وتستهدف مصلحة الجمارك من تطبيق المنظومة الجديدة تطبيق الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى عدم الاعتماد على العنصر البشري بحيث لا تحتاج العملية على تدخله بقدر الإمكان وهو ما يعمل على سرعة الإفراج الجمركي.

يُذكر أن مشروع «نافذة» يرتكز على إرساء دعائم منصة معلوماتية مؤمنة متكاملة ومنظومة إلكترونية حديثة ومستدامة لحوْكمة الإجراءات بمفهوم «الشباك الواحد»، لتصبح مصر بأكملها منطقة لوجيستية عالمية ومتطورة؛ حيث يستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك.

كما تستهدف مصلحة الجمارك أن تسهم تلك الإجراءات في تقليل زمن الإفراج، مما يكون له تأثير مباشر في تخفيض ثمن السلع والبضائع والخدمات، لافتًا إلى أن هناك العديد من البروتوكولات مع الجهات المختلفة مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة، بإيفاد ممثل عن كل منها إلى المراكز اللوجستية ليقوموا بجانب ممثل مصلحة الجمارك بفحص تظلمات المستوردين والمصدرين لا مركزيًّا؛ بما يسهم فى التيسير عليهم على النحو الذى يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركي.