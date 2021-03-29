مصلحة الجمارك تسمح لشركة بريتش أمريكان توباكو إيجيبت بطرح منتج للتبغ المسخن

أكدت على تحصيل ضريبة بفئة 1400 جنيه على الكيلو جرام صافي من التبغ

تستعد شركة بريتش أمريكان توباكو إيجيبت لطرح أول منتج للتبغ المسخن ( جلو ) المستوردة من الخارج بسعر بيع نهائي للمستهلك 32 جنيه للعبوة وتحتوي العبوة على 20 وحدة تبغ مسخن .

وكان ليبان أحمد، مدير عام مجموعة بريتش أمريكان توباكو – مصر والسودان وتونس وليبيا، أوضح أن الشركة تقوم بطرح أول منتج للتبغ المسخن في السوق المصري في الربع الأول من عام 2021 وذلك في إطار التزامها بالاستمرار في ضخ استثمارات جديدة في مصر.

وذكرت مصلحة الجمارك أن منتجات التبغ المسخن يتم تحصيل ضريبة الجدول بفئة ضريبية 1400 جنيه على الكيلو جرام صافي من التبغ وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

وأكدت المصلحة ردا على خطاب الشركة بمزاولة بيع المنتج الجديد أنه يتم تحصيل نسبة 10% من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر لصالح تمويل نظام التأمين الصحي.

كما أن وفقا لاحكام المادة 40 من القانون رقم 2 لسنة 2018 المشار اليه بعالية فان يتم تحصيل نسبة 10% من قيمة كل وحدة مبيعة من مستقات التبغ بخلاف السجائر لصالح تمويل نظام التأمين الصحي، وذلك من سعر بيع المستهلك النهائي.

وأصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 14 لسنة 2021 بفرض تلك النسبة على منتجات التبغ المسخن ( جلو ) .

وكان قد أشارت الشركة الى أن منتجات التبغ المسخن المنتشرة في السوق حالياً مجهولة المصدر وأن طرح منتج جلو الذي يأتي كأول منتج رسمي في السوق المصري سيساهم في القضاء على الاقتصاد الموازي وفي زيادة موارد الدولة من جمارك وضرائب.

ومن جهتها، أكدت ماريانا مجدي، مدير العلاقات الخارجية والحكومية بشركة بريتش أميريكان توباكو – إيجيبت، إن الشركة تلتزم باللوائح والقوانين المنظمة للعمل في الأسواق التي تعمل بها، بما في ذلك السوق المصري، لذا فإن طرح منتج التبغ المسخن “جلو” سيكون بالصور التحذيرية المصورة بنسبة 50% من حجم العلبة طبقاً لقرارات وزارة الصحة الصادرة في هذا الشأن.

ووفق البيان الصادر عن الشركة، فإن جلو هايبر (glo) هو جهاز لتسخين التبغ مزود بتقنية تسخين جديدة للفائف التبغ المسخن دون اشعال ولا رماد و برائحة أقل من السجائر التقليدية، ويقوم بتسخين لفائف التبغ المسخن المصممة خصيصًا للاستعمال مع الجهاز إلى أقل من 300 درجة مئوية.