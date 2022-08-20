مصلحة الجمارك تستطلع رأي وكلاء الشحن الجوي عن منظومة التسجيل المسبق للشحنات

قبل تطبيقه خلال أكتوبر المقبل، أطلقت مصلحة الجمارك استطلاع بين شركات الشحن الجوي، حول مدى نجاح منظومة التسجيل المسبق للشحنات والتي تم إطلاقها على سبيل التجربة في الشحن الجوي خلال إبريل الماضي.

ودار الاستبيان حول مدى استفادة وكلاء الشحن الجوي من تجربة منظومة التسجيل المسبق، وكذا حول مدى رضاء تلك الشركات عن المنظومة، وما إن تم حضور الدورات التدريبية الخاصة بها من عدمه، ومدى قبول الاجراءات الخاصة بالنظام، وعدد الشحنات التي قام بها وكيل الشحن وفقا للمنظومة الجديدة.



كما طلبت مصلحة الجمارك المقترحات التي سوف تجعل النظام أكثر سهولة خلال المرحلة المقبلة، خصة في ظل تطبيق المنظومة إجباريا على كافة الواردات القادمة الى السوق المصرية عبر الشحن الجوي.



من جهته أشار أيمن الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة القاهرة، على أن الشعبة عقدت عدة اجتماعات مؤخرا مع مسئولي منظومة نافذة، بخصوص تطبيق منظومة التسجيل المسبق بنشاط الشحن الجوي.



وتابع أن الشعبة طالبت بضرورة عدم ادراج رقم تعريفي للتسجيل المسبق ( ACID ) على البوالص الكلية MAWB )) واقتصار التطبيق أو الإدراج لـ ACIDعلى البوالص الفرعية فقط ، خاصة وأن البيانات المطلوب التحقق منها و الخاصة النقل أو المستورد والخاصة بالسلعة هى تلك التى تتضمنها البوالص الفرعية فقط، أما البوالص الكلية فهى خاصة بوكلاء الشحن فى بلد المصدر و بلد الوصول ولا تتضمن أى معلومات خاصة عن أى من العناصر الثالثة المعنية بالتحقق منها .



وأشار إلى أنه وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية فليس هناك دور لوكيل الشحن في منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك استنادًا إلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار رقم 430 لسنة 2021 وما جاء بالباب السادس صفحة 76 والخاصة بالإجراءات الجمركية لنظام التسجيل المسبق للشحنات.



وأكد على أن المادة 196 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، تقضي بالزام المستورد أو مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بتقديم البيانات الخاصة بالشحنات الواردة، ولم يتم ذكر وكيل الشحن بأي منهم على الإطلاق.

كما أنه وفقا للمادة 197 فقرة (أ) التي تقضي بالزام الناقل وقادة الطائرات كافة وسائل النقل أو وكلائهم الملاحيون بتقديم المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة الى الموانئ داخل البلاد إلكترونيا، ولم يتم ذكر وكيل الشحن.



كما أنه طبقا للمادة رقم 198 من اللائحة التنفيذية بالفقرة رقم ( أ ) باعتماد نظام التسجيل المسبق للشحنات ACID على اتاحة بيانات الشحنة قبل الشحن من بلد التصدير وذلك مسئولية مهمة المستورد أو مالك البضاعة أو وكيلهم من المخلصين الجمركيين فقط، ولا أحد غيرهم طبقا لنص المادة المشار اليها والفقرات أرقان ( ب – ج – د – ه – و – ز – ح – ل ) ولم تذكر أيضا أن وكيل الشحن له أي مسئولية أو دور من قريب أو بعيد، وفق الشيخ.

ولفت إلى أنه طبقا لما جاء بمنشور الجمارك رقم 11 لسنة 2021 والذي ينص على (إلزام كل مستورد من أصحاب البوالص الفرعية بالتقدم إلى منصة نافذة وتسجيل بياناته كمستورد وتسجيل بيانات المصدر وتسجيل بيانات الشحنة) ولم تذكر المادة أي طرف آخر بديل للمستورد في القيام بذلك.



وأكد على أنه وفقا لقرار وزير المالية رقم 222 لسنة 2021 وما جاء به من نصوص من 1 – 8 ، فلا يوجد إشارة إلى أي دور أو التزام على ووكيل الشحن من هذه المنظومة.



يذكر أن تعريف البوالص المجمعة هي عبارة عن بوليصة واحدة كلية بحري أو جوي أوبري أو أكثر من بوليصة واحدة فرعية لكل بوليصة كلية، ويصدر بها منافستو داخلي يسلم من وكيل الشحن إلي مصلحة الجمارك أو عن طريق شركات الخدمات الأرضية في الموانئ ليتم أدراجها في سيستم الجمارك.



ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر .