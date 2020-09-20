مصلحة الجمارك تتراجع عن إلغاء البوالص المجمعة

استجابت مصلحة الجمارك لطلب السوق الملاحية ممثلا فى غرفة ملاحة الإسكندرية، وشعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بالغرفة التجارية بالاسكندرية، بوقف التعامل بالقرار الخاص بالغاء نظام البوالص المجمعة للحاويات.

جاء ذلك وفقا لما أكدت المصادر بغرف الملاحة لـ«المال».

كانت مصلحة الجمارك أصدرت مؤخرا منشور تعليمات رقم 16 لسنة 2020 الخاص بنظام البوالص المجمعة فى الشحن الجوى بحيث تصدر بإسم واحد فقط بدلا من جميع المصدرين أو المستوردين.

وعلى خلفية ذلك تقدمت كل من غرفة ملاحة الإسكندرية وشعبة خدمات النقل الدولى وجهات أخرى، بخطاب لرئيس مصلحة الجمارك السيد كمال، حيث أكدت الغرف للمصلحة أنة ورد العديد من الشكاوى من الشركات بخصوص تطبيق المنشور الخاص بالبوالص المجمعة للصادرات والواردات الجوية الصادر برقم 16 لسنة 2020، والذى تم تطبيقة مؤخرا دون إنذار مسبق.

وطالبت شعبة خدمات النقل الدولى وغرفة الملاحة بإلغاء القرار أو تجميده أو منح مهلة للشركات المرخص لها بالعمل بنظام البوالص المجمعة لتطبيق هذا المنشور حتى لا تتوقف البضائع فى المطارات وبحدث تكدس، ولاسيما أن النظام الحالى مستقر منذ سنوات.

وأشارت شعبة خدمات النقل الدولى بالإسكندرية الى أنه تم التنسيق مع قيادات مصلحة الجمارك والاتفاق مع الادارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بوقف القرار رقم 16 لسنة 2020 والذى تضررت منه العديد من الشركات والمصانع لما ينتج عنه من توقف البضائع فى المطارات وحدوث التكدس، نظراً لاستقرار النظام الحالى المتبع من سنوات ليتم إعادة دراسة القرار واعطاء مهلة للشركات لدراسة الوضع.