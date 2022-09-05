مصلحة الجمارك تبيع عددا من السيارات والبضائع بجمرك سفاجا بنحو 11.2 مليون جنيه

عقدت مصلحة الجمارك الأحد مزادا علنيا لبيع عدد 77 لوط بضائع وسيارات بجمارك سفاجا، وذلك بقاعة نادى الجيزة الرياضى بالجيزة.

وتم خلال الجلسة إجراء المزاد على عدد 64 لوط سيارات ماركات متنوعة، حيث تم البيع النهائى لعدد 36 لوط سيارات.

كما تم إجراء المزاد على عدد 13 لوط بضائع متنوعة، بالاضافة الى البيع النهائى لعدد 3 لوطات بضائع ، كما تم سحب لوط ملابس لعدم استكمال المشتري باقي قيمة اللوط وقام بدفع التأمين الإبتدائي فقط .

وحسب مسئول مصلحة الجمارك، فقد تبقى عدد 37 لوط لم يتم بيعها لعدم الوصول لقيمة البيع المحددة.

وذكر ” المصدر ” أنه بلغت حصيلة البيع الإجمالية للمزاد 11 مليون و 287 الف و 910 جنيه .

وكانت قد أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فعاليات مزاد جديد خاص بسيارات جمارك سفاجا محافظة البحر الأحمر المدرجة للبيع بجلسة مزاد علني يوم ٤ سبتمبر ٢٠٢٢ .

وأكدت الهيئة أن المزاد يشمل مزاد سيارات جمارك سفاجا، يوم 4 سبتمبر القادم ، كلا من سيارة جيب جراند شيروكي ، و هامر H2 ، و رانج روفر لاند روفر ، و أودى ، و شيفروليه ، و شيفروليه اوبترا ، و لكزس ، و هيونداى ، و فولكس ، و تويوتا كورولا ، و مرسيدس .

أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 39 لسنة 2022 بخصوص بيع بضائع المهمل بالمنافذ الجمركية المختلفة.

ونص المنشور على أن عرض رسائل المهمل للبيع التفرقة بين القيود الاستيرادية والسلع الموقوف استيرادها، خاصة أن الإعفاء المنصوص عليه بالمادة ( ٦٨ ) من قانون الجمارك ينصب على القيود الإستيرادية فقط ( مثل قواعد الإستيراد للإتجار، قواعد الإستيراد للإنتاج السلعي والخدمي ) .

كما نص المنشور على أن السلع الموقوف استيرادها سواء بالملحق رقم (1) المرافق للائحة الاستيرادية أو بناء على قرار من وزير التجارة والصناعة – أو السلع التي تم فحصها معمليا وتم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الفنية فلا يسمح بالبيع برسم الوارد، على أن يتم البيع بشرط إعادة التصدير وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، أو أن يتم التصرف في هذه السلع بأي طريقة أخري بناء علي موافقة الجهة المختصة وفقا للقواعد المنظمة لها.

وينص الملحق رقم 1 من قواعد الاستيراد على أن السلع الموقوف استيرادها، هي السلع التي تحمل علامات تمس المشاعر الدينية، و أحشاء وأبراف دواجن، و أكباد طيور ودواجن، والدرجات البخارية ثنائية الأشواط غير المجهزة بطلمة حقن زيت، ومادة الاسبستوس، والتونة التي يدهل في مكوناتها زيوت تم معاملتها وراثيا، وعدد من المبيدات والكيماويات.