مصلحة الجمارك تبيع سيارات بنحو 7 ملايين و265 ألف جنيه في مزاد علني

عقدت مصلحة الجمارك اليوم الثلاثاء مزايدة لبيع عددا من السيارات الخاصة بالجمارك، وذلك بقاعة نادى الجيزة الرياضى شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة .

وحسب مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فقد تم سحب عدد 1 لوط ، كما تم إجراء المزاد على عدد 29 لوط سيارات .

وأضاف أنه تم مصادرة تأمين لوط واحد، فيما تم البيع النهائى لعدد 26 لوط سيارات بمبلغ 7 مليون و265 ألف و 460 جنيه، فيما لم يتم بيع عدد 1 لوط لعدم وجود عطاء مناسب .

وعقدت الجلسة بهدف بيع 29 لوط سيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي .

وحسب كراسة شروط المزايدة فان السيارات التى عقدت عليها جلسة المزاد فان تلك السيارات عبارة عن تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة وتشمل (دايو نوبيرا وفورد و BMW ومرسيدس وتويوتا ومتسوبيشي وجيب شيروكي وشيفرولية وميركورى ونيسان باترول وفورد وهيونداى وبورش ولاند روفر وسيارة مكنسة لجمع القمامة وغيرها.

وأتاحت مصلحة الجمارك امكانية معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد .

وكان من الشروط أيضا تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات .

وتم عملية البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله .

واشترطت مصلحة الجمارك أن يتم الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو اي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم إسترداد التامين .

كما من المقرر ان يتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام المادة ١٤٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٩ على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئـة ـ الجـهـه مالكـة اللـوط – الجمارك المختصة ) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يـوم تـأخير بحد اقصى سبعة أيام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهـة الإداريـه مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـة المستحقة مضافا اليها اية غرامات تراها الجهة الإداريه .

ويتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص .