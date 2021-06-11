مصلحة الجمارك تبدأ تنظيم البرنامج التدريبي عن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»



أعلنت مصلحة الجمارك عن البدء في تنظيم برنامج تدريبي عن نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) للمتعاملين مع مصلحة الجمارك المصرية مجانا .

وأكدت مصلحة الجمارك أنه سيتم تنظيم التدريب بمعهد التدريب الجمركي التابع لوزارة المالية، وذلك خلال أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، وذلك إعتبارا من يوم الأحد القادم من الساعة 9 إلى 10 مساء، من خلال نخبة من المحاضرين التابعين لمصلحة الجمارك .

وأكدت مصلحة الجمارك أنه سيتم تقسيم المتقدمين على مجموعات للالتحاق بأی من أيام الدورة بأسبقية التسجيل، وتم توفير رابط للتسجيل (https://docs.google.com/…/1FAIpQLScrrePjnjIsAa…/viewform) .

ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، وبدأت مصلحة الجمارك بتطبيقه بداية من أبريل الماضي اختياريا ومن المقرر تطبيقه إلزاميا أو يوليو المقبل.

وفي نفس السياق قررت الإدارة المركزية للموارد البشرية رقم 787 لسنة 2021 بتجديد ندب بعض المنتدبين بمصلحة الجمارك لمدة عام رابع وبنفس المجموعة الوظيفية التي تم ندب الموظفين عليها من الجهات المختلفة.

وأكدت مصلحة الجمارك عبر القرار رقم 787 والمتضمن أسماء الموظفين ، على أن يتوجه الموظفين الواردة أسماؤهم بالقرار التوجه لمبنى A3 الدور السادس باب 14 جمرك الإسكندرية ” لإستلام صورة طبق الأصل من القرار لتسليمها لجهات عملهم .

وأوضحت مصلحة الجمارك أنه سوف يتم تسليم صورة طبق الأصل للعاملين بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى، والجنوبية من الإدارة العامة الموارد البشرية بالمنطقة الوسطى، والجنوبية بالقاهرة بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية من الإدارة العامة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية ببورسعيد، اعتبارا من الأربعاء المقبل .