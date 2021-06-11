اقتصاد وأسواق

مصلحة الجمارك تبدأ تنظيم البرنامج التدريبي عن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»

بمقر معهد التدريب الجمركي بوزارة المالية
السيد فؤاد 4:34 م, الجمعة, 11 يونيو 21 4:34 م, الجمعة, 11 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك


أعلنت مصلحة الجمارك عن البدء في تنظيم برنامج تدريبي عن نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) للمتعاملين مع مصلحة الجمارك المصرية مجانا .

وأكدت مصلحة الجمارك أنه سيتم تنظيم التدريب بمعهد التدريب الجمركي التابع لوزارة المالية، وذلك خلال أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، وذلك  إعتبارا من يوم الأحد القادم من الساعة 9 إلى 10 مساء، من خلال نخبة من المحاضرين التابعين لمصلحة الجمارك .

وأكدت مصلحة الجمارك أنه سيتم تقسيم المتقدمين على مجموعات للالتحاق بأی من أيام الدورة بأسبقية التسجيل، وتم توفير رابط للتسجيل (https://docs.google.com/…/1FAIpQLScrrePjnjIsAa…/viewform) .

اقرأ أيضا  رئيس الشرقية للدخان يكشف تفاصيل زيادة أسعار السجائر (فيديو)

ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، وبدأت مصلحة الجمارك بتطبيقه بداية من أبريل الماضي اختياريا ومن المقرر تطبيقه إلزاميا أو يوليو المقبل.

اقرأ أيضا  معيط: 29 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين حتى مايو 2021‎

وفي نفس السياق قررت الإدارة المركزية للموارد البشرية رقم 787 لسنة 2021 بتجديد ندب بعض المنتدبين بمصلحة الجمارك لمدة عام رابع وبنفس المجموعة الوظيفية التي تم ندب الموظفين عليها من الجهات المختلفة.

وأكدت مصلحة الجمارك عبر القرار رقم 787 والمتضمن أسماء الموظفين ، على أن يتوجه الموظفين الواردة أسماؤهم بالقرار التوجه لمبنى A3 الدور السادس باب 14 جمرك الإسكندرية ” لإستلام صورة طبق الأصل من القرار لتسليمها لجهات عملهم .

وأوضحت مصلحة الجمارك أنه سوف يتم تسليم صورة طبق الأصل للعاملين بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى، والجنوبية من الإدارة العامة الموارد البشرية بالمنطقة الوسطى، والجنوبية بالقاهرة بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية من الإدارة العامة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية ببورسعيد، اعتبارا من الأربعاء المقبل .

اقرأ أيضا  طلب إحاطة بتأجيل نظام التسجيل المسبق للبضائع «ACID» حتى نهاية 2023 (مستند)
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب اليوم في مصر 11-6-2021 وعيار 21 يتراجع 3 جنيهات

عمر سالم 4:41 م, الجمعة, 11 يونيو 21

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 11-6-2021

محمد مجدي 3:35 م, الجمعة, 11 يونيو 21

الحكومة تنفي ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق

صفية حمدي 3:25 م, الجمعة, 11 يونيو 21

توكيل خط ميرسك يضع شروطا جديدة لصرف الحاويات (مستند)

السيد فؤاد 3:11 م, الجمعة, 11 يونيو 21

الإحصاء: 14.2% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة السبع خلال الربع الأول ﻿

سمر السيد 3:00 م, الجمعة, 11 يونيو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 11-6-2021 وارتفاع عيار 21

عمر سالم 12:28 م, الجمعة, 11 يونيو 21