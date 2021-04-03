نقل وملاحة

مصلحة الجمارك تبدأ تطبيق منظومة النافذة الواحدة عبر (MTS) بميناء الدخيلة

بعد تطبيقها في ميناء الإسكندرية خلال ديسمبر الماضي
السيد فؤاد 4:16 م, السبت, 3 أبريل 21 4:16 م, السبت, 3 أبريل 21

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بدأت مصلحة الجمارك بداية الأسبوع الجاري في تطبيق المنظومة الواحدة بميناء الدخيلة، وذلك بعد أن تم تطبيقها عبر الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ( MTS ).

وقالت مصادر جمركية، إنه تقرر تنفيذ منظومة النافذة الواحدة على البضائع الواردة فقط، وذلك تمهيدا لتطبيقها على جميع البضائع الشهر المقبل، بعد اكتمال المنظومة الإلكترونية والمباني المخصصة لعمل الشركة بميناء الدخيلة.

وذكرت المصادر، أنه بعد اكتمال دخول ميناء الدخيلة لمنظومة النافذة الواحدة يكون قد تم اكتمال الموانئ البحرية عبر تلك المنظومة، وذلك بعد أن تم تطبيقها في ميناء الإسكندرية نوفمبر الماضي، كما طبقت بميناء دمياط نهاية العام الماضي.

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كما تم تطبيقها في موانئ السخنة، وغرب وشرق بورسعيد، بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي بالنسبة للشحن الجوي.

وفي نفس السياق عقدت شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، اجتماعا مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، ومصلحة الجمارك، للاتفاق حول آلية تنزيل الحاويات بساحات الشركة، بهدف اكتمال منظومة النافذة الواحدة.

ووافقت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات برئاسة اللواء ممدوح دراز على تخصيص جزء في مقدمة كل ساحة من ساحات الشركة بميناء الإسكندرية، للعمل على تجهيز الحاويات لإتمام عملية الكشف والمعاينة وفقا للرسائل المحدد لها ميعاد الكشف، ووفقا للرسائل المرسلة للمستخلصين من منظومة النافذة.

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وكانت قد قررت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة زيادة الرسوم الخاصة بمحطتها بميناء الإسكندرية في ديسمبر الماضي.

وأعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، أنه سيتم تحصيل مبلغ 500 جنيه للحاوية 20 قدما ومبلغ 1000 جنيه للحاوية 40 قدما ، والتي سيتم تحصيلها عند الصرف للحاويات المفرج عنها مقابل تقديم بعض الخدمات.

وتشمل تلك الخدمات نقل الحاوية من مكانها في الساحة للمكان المخصص للكشف، طبقا لجميع الحاويات المطلوبة من الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” لإنهاء الإجراءات الجمركية عليها.

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كما تشمل تلك المصروفات مقابل تطهير الحاويات المصروفة، ومقابل دخول سيارة العملاء للشركة لصرف الحاويات، وذلك بخلاف مصاريف استخدام الكلارك بناء على طلب العميل للتمكين من كشف الحاوية.

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بقلم السيد فؤاد

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