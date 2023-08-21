مصلحة الجمارك المصرية تستقبل وفدًا رفيع المستوى من السفارة النمساوية

في إطار حرص مصلحة الجمارك على إزالة كل المعوقات التي تعوق حركه التجارة أمام مجتمع الأعمال، ولتيسير حركة التجارة الخارجية، قام أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، باستقبال وفد رفيع من السفارة النمساوية بالقاهرة، ويمثلها جورج كرين المستشار التجارى لسفارة النمسا، وهبة رفعت المدير التجارى، ومايكل بفايفر مساعد المستشار التجارى.

وقد تمت مناقشة التسهيلات المقدمة من المصلحة لمجتمع الأعمال من المصدرين بدوله النمسا، وكذلك الرد على استفسارات الوفد الخاصة بالفاتورة الالكترونية ومتطلبات التكامل مع منظومة نافذة ومعرفة كل الإجراءات الجمركية للعمل على سرعه الإفراج الجمركي عن الرسائل النمساوية الواردة إلى مصر.

وقد أوضح جورج كرين: المستشار التجارى لسفارة النمسا إنه قد وجد كل الإجابات للاستفسارات التي تشغل المجتمع التجاري بالنمسا، وأنه وجد أيضًا النصح لتعظيم التبادل التجاري بين البلدين.

جدير بالذكر انه قد ارتفعت الصادرات النمساوية خلال الربع الأول من عام 2023 حيث بلغت 68 مليون يورو – زيادة 18٪ مقارنة بعام 2022.

وفى نهاية اللقاء أعرب الوفد عن سعادته بالزيارة، وأن مصلحة الجمارك تظهر التعاون الدائم لتقديم الدعم الكامل لمجتمع رجال الأعمال.