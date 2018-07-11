مصفاة سعودية تصدر أول شحنة بنزين إلى الولايات المتحدة

رويترزصدًرت مصفاة نفطية في السعودية، شحنة من البنزين الخالي من الرصاص إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى، ما قد يكون إيذانًا بمزيد من الشحنات إلى منطقة الأسعار فيها حاليا عند أعلى مستوياتها الموسمية في ثلاث سنوات.وفي حسابها على "تويتر"، قالت مصفاة ساتروب في الجبيل البالغ طاقتها 400 ألف برميل يومي

رويترز

صدًرت مصفاة نفطية في السعودية، شحنة من البنزين الخالي من الرصاص إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى، ما قد يكون إيذانًا بمزيد من الشحنات إلى منطقة الأسعار فيها حاليا عند أعلى مستوياتها الموسمية في ثلاث سنوات.

وفي حسابها على “تويتر”، قالت مصفاة ساتروب في الجبيل البالغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية، إنها أرسلت شحنة البنزين الخالي من الرصاص (آر.بي.أو.بي) إلى الولايات المتحدة، ولم تذكر ما إذا كانت الشحنة قد وصلت فعلا، ولم تتضح وجهتها على وجه التحديد.

وقال روبرت كامبل، رئيس أبحاث المنتجات النفطية لدى إنريجي أسبكتس في نيويورك، إن الشحنة غير معتادة لأنه عندما تأسست ساتروب في 2008، كان من غير المتوقع أن ترسل البنزين الخالي من الرصاص إلى الولايات المتحدة مع بقاء الطلب على البنزين في المملكة قويًا.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من ساتروب.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات وقود السيارات في الولايات المتحدة هبطت إلى 239 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 يوليو، لكن المخزونات تبقى مرتفعة عن مستواها قبل عام عندما بلغت 235.7 مليون برميل.

ويتوقع متعاملون أن الإمداد الإضافي قد يبطيء السحب من المخزون الأمريكي.

ويجري تداول أسعار البنزين الخالي من الرصاص عند أعلى مستويات موسمية في ثلاث سنوات مع صعود النفط الخام في غمرة الموسم الصيفي لقيادة السيارات في الولايات المتحدة.

وقال كامبل إن الشحنة السعودية تشير إلى أن أمريكا أصبحت إحدى أفضل الوجهات لفائض البنزين في ضوء أنه توجد وفرة كبيرة في الإمدادات إلى آسيا.

وأضاف أن الطلب على البنزين في السعودية ينحسر مع إجراء الحكومة إصلاحات قللت استهلاك الوقود في عدة قطاعات.