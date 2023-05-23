مصفاة الزور الكويتية تطرح عطاءً جديدا لزيت الوقود للشحن أوائل يونيو

طرحت مصفاة الزور الكويتية عطاء جديدا لزيت الوقود منخفض الكبريت للشحن أوائل يونيو المقبل، وذلك بعد إغلاق عطاءين قبل أيام، حسبما ذكرت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر تجارية.

وذكرت المصادر أن المصفاة تعرض كمية تتراوح بين 120 ألفا و150 ألف طن من زيت الوقود منخفض الكبريت للتحميل بين الثامن والتاسع من يونيو في عطاء سيُغلق في 23 مايو.

وأغلقت المصفاة أحدث عطاءاتها لزيت الوقود منخفض الكبريت في 19 مايو عندما باعت شحنة بكمية مماثلة للتحميل بين الثالث والرابع من يونيو

وتعمل المصفاة على تعزيز مبيعاتها مرة أخرى منذ استئناف عمل وحداتها للتكرير بعد إغلاق جزئي في أبريل.