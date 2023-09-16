مصطفي وزيري: تكلفة ترميم جامع سارية الجبل بلغت 5 ملايين جنيه

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مشروع ترميم جامع سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين الأيوبي والمعروف باسم سارية الجبل، بدأ في عام 2018 واستغرق نحو 5 سنوات بتكلفة بلغت نحو 5 ملايين جنيه.

وأضاف وزيري أن جميع الأعمال تمت تحت إشراف قطاعي المشروعات والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار.

ولفت إلى أنها شملت أعمال الترميم المعماري والدقيق وإزالة التكلسات، والأتربة، والاتساخات وتقوية النقوش، وتقوية وعزل الأخشاب وعمل الصيانة اللازمة للرخام.

وأشار وزيري إلى أن افتتاح هذا المسجد يعد إضافة جديدة للأماكن الأثرية التي يمكن زيارتها بقلعة صلاح الدين الأيوبي، مما يعمل على زيادة الحركة السياحية داخلها.