مصطفي وزيري: افتتاح المتحف اليوناني الروماني قريبا.. وعرض قطع للآثار الغارقة لأول مرة

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم الإنتهاء من وضع القطع الآثرية بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية تمهيدا لافتتاحه قريباً.

وأضاف وزيري في تصريحات صحفية له، أن بعض هذه القطع الأثرية من نتاج أعمال حفائر الآثار الغارقة وسيتم عرضها لأول مرة.

أشار إلى ما يتم من أعمال ترميم معماري دقيق لجبخانة محمد علي ( مصنع بارود محمد علي) بعزبة خير الله والتي قامت الدولة المصرية بإزالة العشوائيات التي حولها.

ولفت وزيري إلى قرب الإنتهاء من أعمال ترميم جامع الأقمر بشارع المعز في منتصف شهر أغسطس الجاري، بالإضافة إلى قرب الإنتهاء من أعمال الترميم بمسجد سليمان باشا الخادم (سارية الجبل) بالقلعة والذي يعد أول وأقدم أثر عثماني في مصر.

ونوه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن أعمال الترميم تمت بأدي المرممين المصريين.