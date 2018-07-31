مصطفي قمر يسدل الستار على فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي

- المسرح الروماني كامل لعدد في الحفل الختامي لمهرجان الاوبر الصيفي مع مصطفي قمرأحمد حمدي:أحيا النجم السكندري مصطفي قمر مساء الاثنين، حفل ختام فعاليات المهرجان الصيفي الذي نظمته دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بمحافظة الاسكندرية، والذي استمر علي مدار عشرة ،يام متصلة في الفت

– المسرح الروماني كامل لعدد في الحفل الختامي لمهرجان الاوبر الصيفي مع مصطفي قمر





أحمد حمدي:

أحيا النجم السكندري مصطفي قمر مساء الاثنين، حفل ختام فعاليات المهرجان الصيفي الذي نظمته دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بمحافظة الاسكندرية، والذي استمر علي مدار عشرة ،يام متصلة في الفترة من 21 حتي 30 يوليو على المسرح الروماني في كوم الدكه قدم قمر باقة متنوعة من اشهر اعمالة التي تغني بها علي مدار مشوارة الفني وسط حضور جماهيري كبير هي هنقول احنا لسة حبايب، الليلة دوب، السود عيونه، قولولي فين حبيبي ، سكة العاشقين ، جت تصالحني ، حنحب ايامنا ، ابو جلابية طوبي ، خلينا عايشين ، منايا ، قلبي في الليالي، يا ليل يا قمر، كان ليا يوم حبيب ، حبيب حياتي ، هنقول احنا لسة حبايب و اختتم لحفل باغنية ليل اسكندرية.

الجدير بالذكر ان دار الاوبرا المصريه نجحت فى خلق حاله فنيه فريده من خلال سهرات وليالى ساحره للمهرجان الصيفى الذى اقيم فى الهواء الطلق على المسرح الرومانى بكوم الدكه بالاسكندريه عروس البحر المتوسط بهدف التنشيط والترويج للسياحة والاثار المصريه فقد امتزج عبق التاريخ وروعه البناء المعماري للمسرح ومدرجاته وبين جمال الفن الذى تجلى واضحا فى مشاركه كوكبه من نجوم الغناء والفرق الفنيه على مدار ١٠ ايام متصله حيث شارك كل من اميره الماريمبا نسمه عبد العزيز، الفنان احمد جمال، الفنانه غاليه بن على ، المطربه كارمن سليمان، فريق على مر الاجيال، فريق مونت كايرو، الفنانه نسمه محجوب، فريق بلاك تيما ، النجم ايمان البحر درويش، فريق كراكيب، والنجم مصطفى قمر.





فاستمتع جمهور الاسكندريه الذى نعرف انه متذوقا للفنون الجاده فقد شهدت اراضيه ميلاد اجيال من كبار المبدعين الذين افرزوا اعمالا فنيه ذات قيمه عاليه

واستطاع المهرجان مخاطبة الفئات والاذواق فتنوعت الفقرات الفنيه ما بين الطرب العربى الاصيل والاغانى والموسيقى الحديثه التى تعبر عن الواقع الحالى بمفرداته الجديده والتى تعد تجارب فنيه شابه اتيحت لها الفرصه لتري النور على المسرح الرومانى وسط الحشود الكبيره من الجماهير التى وصلت للالاف من محبى وعشاق الفن الذي من شانه علقت دار الاوبرا لافته كامل العدد واضطرت الاوبرا الاستعانه بمقاعد اضافيه لاستيعاب الجمهورالذى ملا المدرجات.