مصطفي زعطوط: ماجستيك بايوفارما تتعاقد مع «Altibbi» لتقديم خدمات الرعاية الصحية عن بُعد

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مصطفي زعطوط، الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية ماجستيك بايوفارما مصر إن شركته تعاقدت مع منصة «Altibbi» لتقديم خدمات الاستشارات الطبية والرعاية الصحية عن بعد.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ «المال» أن ماجستيك بايوفارما تسعى لتوفير الرعاية الصحية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الطبية.

وأوضح أن Altibbi أول منصة في العالم العربي لتقديم الاستشارات الطبية. إذ تهدف إلى تقديم حلول حديثة، مدعومة بآراء استشاريين وفق الحالة الصحية للمريض في التخصصات التي تسمح بذلك.

وأشار إلى سعي الشركة لتغيير الطريقة التي يصل بها المجتمع إلى أعلى جودة ممكنة للخدمات الطبية عبر الإنترنت من خلال فريق مدرب من الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية.

وقال الدكتور محمد رمضان، نائب الرئيس التنفيذى، والمدير العام لشركة ماجستيك بايو فارما للصناعات الدوائية، في حوار سابق لـ «المال» إنه من المتوقع أن تسجل مبيعات الشركة خلال العام الحالى 132 مليون جنيه دون قطاع التصدير، موضحًا أن قيمة مبيعات الشركة خلال العام الماضى وصلت 72.5 مليون.

وأوضح «رمضان» أن خطة الشركة لعام 2024 تشمل طرح 4 منتجات جديدة فى قطاع العظام، أما فى الجلدية فمن المنتظر أيضًا طرح 6 منتجات جديدة للعناية بالشعر والبشرة.

وأشار إلى أن الشركة تصدر منتجاتها إلى أسواق اليمن، والعراق، والكويت، ولبنان، والبحرين، والسعودية، وليبيا، وكينيا، وتنزنيا، وتشمل خطة «ماجستك فارما» استهداف دول وسط إفريقيا خلال العام الحالى.

وكشف عن التفاوض فى الوقت الحالى من خلال مكتب الشركة فى المملكة المتحدة لتوريد منتجاتها إلى 13 دولة فى أوروبا الشرقية، من بينها دول: رومانيا وليتوانيا وبولندا، متوقعًا لإنهاء الاتفاق فى اغسطس المقبل.