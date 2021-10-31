مصطفي بكري يرد على هجوم النواب: كلامي لم يحمل أي إهانة للمجلس

قال النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب إنه تقدم على الخميس الماضي بطلب – عبر التابلت – لإلقاء بيان عاجل لدعم قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ، مشددا على ضرورة ان يكون هناك موقف جماعي من المجلس يدعم رئيس الجمهورية في خطوته.

وأضاف بكري في تصريحات له اليوم للمحررين البرلمانيين، أن المستشار رئيس المجلس رفض الطلب، “فقلت له كده ميبقاش مجلس وأقصد أن المجلس يجب أن يناقش وأن يكون له مواقفه وان يسمح لأعضائه باستخدام ادواتهم الرقابية من طلبات إحاطة واستجوابات”.

وتابع: “كلامي لم يحمل اي اهانة للمجلس وعلي رأسه قامة قضائية نكن لها كل الاحترام ، بل مطالبة بتفعيل دور المجلس الذي يحدده الدستور والقانون”.

جاء ذلك ردا علي الهجوم الذي تعرض له بكري من قبل نواب بالمجلس وعلي رأسهم زعيم الأغلبية البرلمانية خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مطالبين بإحالته إلى لجنة القيم لإهانته المجلس أو تقديم استقالته منه بقوله: “كدة ما يبقاش مجلس “.

من جانبه رفض أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ما قام به مصطفى بكري، في بداية الجلسة، بمحاولة الحصول على الكلمة لتوجيه بيان عاجل.

وقال رشاد: هذا المجلس سيظل معبرا عن صوت الشعب المصري، يمارس أدواته الرقابية بشكل كامل وحرية كاملة، متابعا: أتحدى أي نائب أن يكون سجل على “التاب” وقد منع من الحديث أو حجبت كلمته.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحرية والديمقراطية يتم ممارستها تحت قبة البرلمان في أبهى صورها بشهادة المعارضة وكافة القوى السياسية الممثلة داخل المجلس.

وتابع رشاد: أرفض الكلمات التي خرجت من النائب مصطفى بكري، مؤكدا أن عدد الأدوات الرقابية التي ناقشها هذا المجلس تجاوزت حد المعقول.. هذا المجلس أفضل من مجالس كانت الكلمات توزع بالمجاملة وكانت مجرد فضفضة، مؤكدا أن القاعة تمارس دورها الذي تعاهدت عليه أمام الله في دعم المواطن المصري، ودعم الدولة المصرية دون تقصير في أي أداة رقابية.. ووجه رسالة للنواب قائلا: أرجو أن نعي هذه القاعة وقيمتها، وهذا المجلس قياسيا منصفا في استخدام كافة الأدوات الرقابية.

كما اعترض النائب علي عبد الونيس عضو مجلس النواب علي ما قاله النائب مصطفي بكري اثناء مطالبته للحديث في افتتاح الجلسة العامة لإلقاء بيان عاجل مؤكدا أن هذا ليس مجلس .

وأضاف عبد الونيس خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم :” أن النائب مصطفي بكري مصمم علي التعامل بأنه استاذ ونحن تلامذه وانا كان هناك وضع خطأ في الماضي فإنه لن يستمر للابد”.

وايده في حيثه النائب حسن المير عضو البرلمان: ” وقال نواب المجلس يعملون من من 10 صباحا وحتي 10 مساء ويقر تشريعات في صالح المواطن المصري “.

وأضاف المير:” اذا لم يكن المجلس يعجب النائب الزميل فعليه تقديم استقالته واحنا نقبلها.. نحن مؤتمنون علي أمن هذا البلد ويجب أن تكون الصورة محترمة ولكني حزين مما يقوم به الزميل من إهانة للمجلس في الفضائيات.. ولو مش عاجبه المجلس يقدم استقالته “.

وأضاف أنه وفقا لنص المادة 361 من اللائحة الداخلية المنظمة للمجلس، فإن من المفترض أن يحال الزميل للجنة القيم لاهانته المجلس قائلا :” إهانة المجلس حتفيدك إيه ومش حتقلل من المجلس في حاجة”.

وحاول بكرى الحصول على الكلمة والرد على النواب واقفا الا ان المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس علق قائلا موجها حديثه لـ” بكرى ”: ”اجلس مكانك سيادة النائب ليس لك الحق في الرد الا على امر يمس شخصك اجلس من فضلك”.. و رد بكرى باشارة من يده تعنى :” مينفعش كده “.