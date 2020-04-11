مصطفي بكري : لا يجوز التبرع من موازنة البرلمان لصالح فيروس كورونا

أكد النائب مصطفي بكري عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، أنه لا يجوز للمجلس التبرع من موازنة مجلس النواب لمكافحة فيروس كورونا المميت .

جاء ذلك ردا علي مطالبة البعض ومن بينهم نواب في البرلمان لتخصيص جزء من موازنة المجلس لصالح مكافحة فيروس كورونا .

وأوضح بكري في تصريحات لمحرري البرلمان، أن البعض يطالب المجلس بخصم مبلغا من ميزانيته تبرعا لجهود مكافحة كورونا، إلا أن هذا ل ايجوز طبقا للقانون ٥٣ لسنة ٧٣.

وأشار عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، إلى أن القانون سالف الذكر ينص على أن تقسم الموازنة العامة للدولة تقسيما اقتصاديا وفق بنود محددة ، توجه لأغراض محددة.

موازنة البرلمان مستقلة ولكن لا يجوز التبرع منها لأي جهة

ولفت إلى أن موازنة البرلمان هي إحدي الموازنات الداخلة في موازنة الدولة وإن كانت مستقلة، إلا أنها تعد وتنفذ وفق ضوابط محددة ويعد حسابها الختامي طبقا لأحكام هذا القانون ، وبالتالي لايجوز للمجلس أن يتبرع من ميزانيته لأي جهة أخري.

وتقدم عدد من نواب البرلمان وعلي رأسهم النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب عن محافظة الاسكندرية ، باقتراح إلي الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان للتبرع بنصف مليار جنيه من موازنة المجلس العام الجاري البالغة 1551 مليون جنيه ، لصندوق تحيا مصر .

وقال عضو البرلمان إن مقترحه جاء وفقا لانخفاض عدد جلسات المجلس العامة واجتماعات لجانه وسفرياته وكذلك عدد الوفود القادمة لمصر، بجانب خروج العديد من موظفي المجلس إلى المعاش خلال هذا الدور و قلة استهلاك الكهرباء و الوقود و الضيافة مما يسمح بالتبرع.

ودعا عطا سليم رئيس المجلس بالتبرع بمبلغ نصف مليار جنيها من موازنة المجلس التي تبلغ 1551 مليون جنيه، خاصة وأن البرلمان كان يقوم بكل هذه المهام بميزانية أقل من ذلك بحوالي مائتي مليون جنيها في العام الماضي في ظل سعر دولار مرتفع عن هذا العام.

عبد العال يوجه النواب للتبرع بمكافأتهم لصندوق تحيا مصر

يشار إلى أن دعا الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس الاثنين الماضي، الأعضاء للتبرع بمكافأة العضوية وقيمتها 5 آلاف جنيه لمدة ثلاث أشهر، لصندوق تحيا مصر، لمساندة جهود الدولة في حربها ضد فيروس كورونا المستجد.