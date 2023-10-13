مصطفى يونس: صلاح يعرف مصلحته.. ونجاح موديست مع الأهلي ليس مضمونًا

يرى مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، إن إمام عاشور من أفضل الصفقات التي حلت في تاريخ النادي الأهلي، كذلك الأمر بالنسبة لـ أنتوني موديست، والذي لا يختلف أحد على قيمته مهاجم من طراز كبير – على حد قوله –

وأوضح يونس، خلال حديثه مع “المال”، أن نجاح موديست مع الأهلي يتوقف على مدى تكييفه على اللعب في الدوري المصري وبالأسلوب الخاص بالقلعة الحمراء، متطرقًا للحديث عن برونو سافيو الذي بدأ بشكل جيد مع الفريق وأحرز هدفًا في شباك الزمالك، قبل أن يختفي يومًا تلو الآخر، حتى ابتعد تمامًا عن التشكيل الأساسي والاحتياطي، ثم رحل أخيرًا.

وعن مواجهة الأهلي واتحاد جدة المحتملة في كأس العالم للأندية، شدد مصطفى يونس على أن اسم الأهلي كبير وعندما يذكر أي فريق يخشاه، والأحمر عادة يدخل أي مباراة وهو فائز بنسبة 50%، خاصة أن لاعبي الأهلي عندما يتوفر لهم المناخ المناسب للعب كرة القدم، يقدمون أفضل ما لديهم، لذلك ليس لدي أي قلق بشأن قدرة الأهلي على تخطي اتحاد جدة السعودي.

وتطرق مصطفى يونس للحديث عن أداء الزمالك الفني مع أوسوريو، حيث قال: الجميع يتحمل مسؤولية ما يحدث في الزمالك بداية من المجلس السابق، الكل مسؤول عن تراجع مستوى الفريق ووقوعه في هذا الكم من الأزمات.

وأضاف: ضد تحميل أوسوريو المسؤولية الأكبر في تحمل تراجع مستوى الفريق وتراجع النتائج محليًا وإفريقيًا، دائمًا بالنسبة لي اللاعبين يكون عليهم الدور الأساسي، هذه كرة القدم الأمر بسيط يتطلب تنفيذ التعليمات من اللاعبين فقط.

وعن منتخب مصر وأداؤه مع روي فيتوريا، قال: سعيد بخوض منتخب مصر مواجهات ودية أمام منتخبات كبرى، وأتوقع أن تكون المباراة المقبلة ضد منتخب الجزائر قوية جدًا، واحتكاك قوي للاعبي المنتخب قبل منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وفي نهاية الحديث، أجاب يونس على سؤال يخص مستقبل محمد صلاح وتواجده في الدوري السعودي اعتبارًا من الموسم المقبل، حيث قال: محمد صلاح أكثر لاعب يعرف مصلحته، لذلك حال تلقيه عرض جديد من أحد الأندية السعودية، أتوقع أن يدرسه جيدًا ويختار الذي في مصلحته، خاصة أنه رفض عرضا كبيرا مقابل مليارات الجنيهات، لأنه يبحث عن المجد وليس عن الأموال.