مصطفى يونس: صالح جمعة سيوقع للزمالك إذا رحل عن الأهلى

يرى مصطفى يونس، المدير الفني السابق لمنتخب الشباب، أن صالح جمعة سيوافق على التوقيع للزمالك، حال رحيله بشكل نهائي عن الأهلي، خلال موسم الانتقالات الشتوية. وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قرر معاقبة صالح جمعة لاعب الفريق بخصم…

يرى مصطفى يونس، المدير الفني السابق لمنتخب الشباب، أن صالح جمعة سيوافق على التوقيع للزمالك، حال رحيله بشكل نهائي عن الأهلي، خلال موسم الانتقالات الشتوية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قرر معاقبة صالح جمعة لاعب الفريق بخصم 50 ألف جنيه من مستحقاته المالية؛ لانقطاعه عن التدريبات منذ سفر الفريق إلى زيمبابوى حتى الآن.

وقال مصطفى يونس، خلال تصريحات تليفزيونية: «صالح جمعة لاعب غير ملتزم، نفسي أعرف بيفكر إزاي، هيندم في يوم من الأيام وهيحاسب نفسه».

وأضاف: «نفسي لو الأهلي يديله فرصة أخيرة، أعتقد وجهته القادمة الزمالك لو مشي».

ويعاني صالح جمعة أزمة ثقة بالنسبة للمدير الفني السويسري رينيه فايلر، حيث يرى أنه لاعب بإمكانيات عالية، ولكنه لا يتمتع بالالتزام، والدليل فرض الإدارة عقوبات على اللاعب بسبب تصرفاته خلال التدريبات.

ووجه فايلر رسالة لصالح جمعة عقب مباراة المقاولون العرب، التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين: «صالح جمعة لا مكان له في الأهلي، ولن يكون له دور معنا في الفترة القادمة، أنصحه بالبحث عن نادٍ آخر، وأتمنى له النجاح والتوفيق مستقبلًا».