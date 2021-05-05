استثمار

مصطفى وزيري يتفقد آخر مستجدات أعمال مشروع نقل مركب خوفو الأولى

أعمال التغليف والتدعيم الخاصة بجسم المركب تسير طبقاً للمعايير العلمية المتبعة في نقل الآثار
محمود محسن 12:13 ص, الخميس, 6 مايو 21 12:13 ص, الخميس, 6 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

‏تفقد اليوم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، آخر مستجدات أعمال مشروع نقل مركب خوفو الأولى من مكان عرضها بمتحف مركب خوفو بمنطقة آثار الهرم إلى مكان عرضها الجديد بالمتحف المصري الكبير.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري أن أعمال التغليف والتدعيم الخاصة بجسم المركب تسير طبقاً للمعايير العلمية المتبعة في نقل الآثار، ووفقاً للجدول الزمني المخصص لها، كما يقوم فريق الترميم بأعمال التعقيم الشامل لجسم المركب قبل أعمال التدعيم بما يضمن سلامة وتأمين أجزاء المركب أثناء عملية النقل، هذا بالاضافة إلى استخدام مواد خالية من الحموضة في عملية التغليف.

اقرأ أيضا  بعنوان «النمو تحت وطأة الوباء».. انطلاق مؤتمر portfolio Egypt نهاية مايو

رافق الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أثناء الزيارة الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، والأستاذ اشرف محي الدين مدير منطقة آثار الهرم.

جدير بالذكر أنه تم اكتشاف مركب خوفو الأولى في مايو عام 1954‏ على يد المهندس كمال الملاح، ويعد هذا الاكتشاف واحد من أهم الاكتشافات الأثرية الفريدة الخاصة بالملك خوفو وقام المرمم المصري أحمد يوسف بترميم وإعاده تركيب المركب.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود محسن

ملف الكاتب محمود محسن

اقرأ أيضاً

الحكومة: مطاعم وكافيتريات الفنادق لا تخضع لمواعيد غلق المحال و12 نشاطا آخر مستثنيا (مستند)

صفية حمدي 12:59 ص, الخميس, 6 مايو 21

أسعار الإقامة في 10 فنادق بالغردقة خلال عيد الفطر 2021 (صور)

دعاء محمود 11:36 م, الأربعاء, 5 مايو 21

أسعار الإقامة في فنادق الإسكندرية ومرسى مطروح خلال عيد الفطر 2021 (صور)

دعاء محمود 10:21 م, الأربعاء, 5 مايو 21

وزيرة التجارة تجتمع بصناع الألومنيوم لمناقشة تداعيات الرسوم الوقائية المفروضة على الخام

أحمد اللاهوني 5:11 م, الأربعاء, 5 مايو 21

وزيرة التعاون الدولي تبحث دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص

السيد فؤاد 2:22 م, الأربعاء, 5 مايو 21

محافظ القاهرة يتفقد بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص بحي مصر الجديدة

عصام عميرة 2:13 م, الأربعاء, 5 مايو 21