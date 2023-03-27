مصطفى وزيري: معبد بن عزرا وحصن بابليون جاهزان للافتتاح

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم الإنتهاء من أعمال ترميم معبد بن عزرا، وحصن بابليون وهما جاهزان للافتتاح.

وأشار وزيري في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بحضور أحمد عيسي وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة، إلى الاكتشافات الأثرية التي تتم على مستوى الجمهورية منها ما يتم من أعمال في ذراع أبو النجا والعساسيف بمحافظة الأقصر، وتونة الجبل والغريفة بمحافظة المنيا، ومنطقة سقارة الأثرية، وبالوجه البحري.

وعن بعض أعمال الترميم بالمتاحف والمواقع الأثرية في مصر، لفت إلى نجاح فريق عمل من مرممي المجلس الأعلى للآثار في الكشف لأول مرة عن منظر لزودياك بسقف صالة الأعمدة من الناحية الجنوبية لمعبد إسنا، كما تم الانتهاء من إزالة الاتساخات والتكلسات من معبد هابو وأصبح جاهز للافتتاح.

جاء ذلك بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي، محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.