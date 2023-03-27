مصطفى وزيري: افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية خلال أسابيع

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه خلال ال 4 أعوام الماضية تم افتتاح نحو 20 متحفا.

وأضاف وزيرى في تصريحات له اليوم الاثنين، أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية وذلك بعد توقف 17 عاماً، موضحا أنه يعد المتحف الوحيد المُتخصص في الحضارة اليونانية والرومانية، كما أنه سيعرض لأول مرة قطع أثرية من الآثار الغارقة.

وأوضح أنه سيتم أيضاً خلال الأسابيع القادمة افتتاح متحف ايمحتب بمنطقة سقارة الأثرية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي بعد الإنتهاء من أعمال إعادة تأهيل مبنى المتحف والترميم المعماري الدقيق له ووضع سيناريو العرض المتحفي للقطع الأثرية التي سيضمها المتحف، هذا بالإضافة إلى جاهزية قصر محمد على بشبرا، ومتحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة للافتتاح.