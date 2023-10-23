مصطفى وزيري: إقامة المعرض المؤقت «رمسيس وذهب الفراعنة» فى سيدني بأستراليا 17 نوفمبر

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن موعد الافتتاح الرسمي للمعرض الأثري المؤقت “رمسيس وذهب الفراعنة” بمحطته الرابعة بمدينة سيدني بأستراليا والمقرر له يوم 17 نوفمبر 2023.

وأضاف وزيري أن رحلة معرض “رمسيس وذهب الفراعنة” منذ افتتاحه بمحطته الأولى خارج مصر بمتحف هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية والتي استغرقت 6 أشهر، شهدت خلالها توافد مئات من الزائرين على زيارته.

وأضاف وزيري، أن محطة المعرض الثانية كانت إلى مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية والتي شهدت زيادة طفيفة في أعداد الزيارة.

وتابع إلى أن محطته الثالثة جاءت بقاعة لافييت بالعاصمة الفرنسية باريس والتي شهدت توافد 817 ألف زائر خلال 5 أشهر، محققا نجاحا كبيرا على غرار معرض الملك توت عنخ آمون والذي تمت إقامته في عام 2019 بنفس القاعة بباريس.

وأشار وزيري إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه المتحف الاسترالي لاستضافة هذا المعرض والدعاية التي قام بها للترويج له بمدينة سيدني والذي ينبئ بنجاح المعرض على غرار النجاح الكبير الذي حققه خلال فترة عرضه بقاعة لافيليت بالعاصمة الفرنسية باريس.