مصطفى ميسي: سعيد بانضمامي للجيل الذهبي الجديد.. ولا يمكن نسيان هدف القاضية

تحدث مصطفى سعد ميسي، لاعب النادي الأهلي المنضم حديثًا من صفوف سيراميكا كليوبترا، عن المسؤولية الكبيرة الواقعة عليه، وعن زميله شادي حسين، والذي كان دائمًأ ما يشاهد معه مباريات الأهلي.

وقال مصطفى سعد ميسي، خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: أجيد اللعب في مركز الجناح المهاجم وصانع الألعاب، وجاهز للتوظيف في أي مكان يطلبه الجهاز الفني، مؤكدا أن اللعب لنادٍ كبير في حجم الأهلي صاحب البطولات والجماهيرية الغفيرة يفرض عليه العديد من الضغوط التي يعي جيدا حجمها.

وأضاف: أعلم تماما أن ارتداء قميص نادي القرن مسئولية كبيرة، ويفرض العديد من الضغوط التي أعد نفسي جيدا للتعامل معها من خلال شخصية الأهلي الذي يعرف طريقه المعتاد للفوز بالبطولات وكتابة التاريخ متجاوزا كل الظروف.

وتابع: تركيزي الآن منصب على كيفية الحصول على ثقة الجهاز الفني، وتولي اسم كبير مثل «مارسيل كولر» مهمة تدريب الأهلي تجعلني مطالبا ببذل الكثير من الجهد؛ لكي أحصل على ثقته، وأنا واثق بأن الأجواء داخل الفريق تساعد أي لاعب على النجاح، ولا أشغل نفسي سوى بتنفيذ المهام التي يتم تكليفي بها، وأعلم جيدا أهمية التركيز والالتزام داخل الملعب وخارجه؛ لأحافظ على حظوظي في الفريق.

وواصل: أنا سعيد للغاية بانضمامي للفريق في وجود مجموعة من اللاعبين الذين يمثلون جيلا ذهبيا جديدا للأهلي، بعدما نجحوا في الفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين، إضافة إلى التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين، بخلاف العديد من البطولات والنجاحات التي تجعل الانضمام إليهم فرصة عظيمة، وتزيد من طموحاتي ودوافعي للاستفادة منهم والعمل معهم على تكرار هذه الإنجازات.

وعن شادي حسين، قال ميسي: وجوده سوف يساعدني على المزيد من الانسجام والتأقلم داخل الفريق، وهو لاعب مجتهد وتكلل مجهوده بتحقيق حلم حياته والكل يثق في إنه قادر على النجاح.

واستطرد: عندما كنا نلعب في سيراميكا كليوباترا، كنا نحرص على مشاهدة مباريات الأهلي سويًا، ولا يمكن أن أنسى فرحتنا بهدف أفشة بالضربة القاضية في مباراة نهائي القرن، حيث احتفل شادي بطريقة جنونية.