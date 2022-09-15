مصطفى ميسي: بركات لاعبي المفضل.. وهدف «الرابونا» لا يُنسى

كشف مصطفى سعد ميسي، لاعب الأهلي المنضم حديثًا من صفوف سيراميكا كليوبترا، أن محمد بركات لاعب الأهلي السابق، هو اللاعب المفضل بالنسبة له، ولو طلب منه تكوين فريق من 5 نجوم من الأهلي، سوف يختار كلا من: محمد الشناوي ومحمد أبو تريكة، ومحمد بركات، وسيد معوض ووليد سليمان.

وتحدث ميسي، خلال حوار مطول مع الموقع الرسمي للأهلي، عن أن مباراة نهائي القرن في دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك كانت تاريخية، كما أن مباراة القمة التي فاز بها الأهلي على الزمالك بنتيجة 5-3، من أكثر المباريات التي يستمتع بمشاهدتها دائمًا.

وأضاف: لا يمكن أن أنسى في هذه المباراة تحديدا تمريرة «الرابونا» المميزة لعمرو السولية، وتألق ديانج، وشريف ومعلول، والعرض القوي للأهلي في المباراة بشكل عام، وعموما أنا أعشق كل مباريات وأهداف الأهلي، لكن يبقى هدف أبو تريكة في مرمى الصفاقسي التونسي في مكانة خاصة داخل قلبي وعقلي.

واختتم مصطفى سعد ميسي حديثه بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي على دعمها لكل من يرتدي قميص الفريق، وطلب منهم أن يستمروا في الدعم والمساندة، وتعهد ببذل أقصى جهده؛ من أجل المساهمة مع الأهلي في الفوز بالبطولات.