مصطفى موسى يتقدم بأوراق ترشحة لمجلس إدارة البورصة

تقدَّم مصطفى موسى، رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، بأوراق ترشحه رسميًّا إلى انتخابات مجلس إدارة البورصة، على مقعد الشركات المقيدة. وقال موسى إن برنامجه الانتخابي يرتكز على 3 محاور رئيسية، الأول تتعلق بالأجندة التشريعية لقواعد القيد، كذلك تعزيز الاتصال بين علاقات المستثمرين والبورصة، بالإضافة إلى تنمية مهارات كوادر العاملين بإدارة بالبورصة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط الإسلامية، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، أنه سيتم العمل على الأجندة التشريعية من خلال تقديم بنية تشريعية (قواعد القيد/ استمرار القيد) حديثة ومتطورة لضم أدوات مالية ومشتقات ومؤشرات بصياغة ورؤية تحفز وتلائم شهية المستثمر المصرى والأجنبى والمؤسسات.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على إعادة النظر فى سياسات توقيع الغرامات وتوقيع الجزاءات وإيجاد آليات عملية قانونية وموضوعية فى تقريرها أو التظلم منها، كذلك العمل على استحداث آليات قانونية من خلال قواعد القيد واستمرار القيد لإعادة ضم الشركات غير النشطة وبطيئة التداول إلى السوق بشكل أكثر فاعلية.

وأكد أنه سيعمل على إعادة النظر فى إجراءات عمل وقواعد انقسام الشركات، الأمر الذى سيحفز كثيرًا من الشركات للقيام بهذا الإجراء، وما يستتبع ذلك من إعادة خلق كيانات جديدة قابلة للقيد بالبورصة وبأنشطة متخصصة تعزز مستويات التداول والسيولة لديها. وأضاف أن تعزيز عملية الاتصال والحصول على المعلومات الفنية أثناء عمل مسئولى علاقات المستثمرين وقطاعات البورصة المعنية، يعد من ضمن أولوياته برنامجه الانتخابي.

وأخيرًا يستهدف العمل على تنمية وتطوير وتدريب وتعزيز المستويات الفنية لموظفى البورصة باعتبارهم أهم واجهة وركيزة للبورصة بوجه عام لمواكبة تطورات ومتطلبات السوق المصرية والأسواق العربية والدولية. ونشرت “المال”، مساء اليوم، القائمة النهائية للمتقدمين لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية، وذلك بعد دقائق من غلق باب الترشح، اليوم الخميس، حيث وصل عدد المتقدمين إلى 19 مرشحًا، ممثلين عن السوق بأكمله. وتتركز خبرة “موسى” في مجالات قوانين سوق المال والشركات لحوالى 15 عامًا، وعلى رأسها أعمال الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة وقيد الشركات بالبورصة والعمل لدى أكبر مكاتب المحاماة المتخصصة والاتصال طوال الوقت بالمشكلات العملية بمختلف أنواع وقطاع الشركات المقيدة أو الراغبة فى القيد أو تلك التى تواجه مشكلات فى قواعد استمرار القيد.

ينافس موسى على مقعد الشركات المقيدة كلٌّ من خالد أبو هيف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الملتقى العربي للاستثمارات على مقعد الشركات المقيدة، وهاشم السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان والتنمية، ومحمد وليد محمود رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للمواد العازلة “مودرن”، كما علمت “المال” تقدم أحمد العليمي رئيس مجلس إدارة مرسى علم للتنمية السياحية بأوراق ترشحه أيضًا في الساعات الأخيرة.

يُشار إلى أنه تم غلق باب التقدم لانتخابات مجلس إدارة البورصة، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتستعد البورصة لإجراء انتخابات مجلس الإدارة يوم 22 يونيو الحالي، الذى يوافق الأيام الأخيرة لشهر رمضان، وذلك بعد إعلان وزارة الاستثمار عن الإجراءات والقواعد المنظمة للانتخابات، وسط توقعات بمنافسة شرسة بين المتعاملين بالسوق.