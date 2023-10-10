مصطفى منير: 350% نسبة النمو في محفظة تمويل المشروعات الصغيرة بالبنوك آخر 7 سنوات‎

قال مصطفى منير، رئيس قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالبنك المركزي المصري، إن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نمت في جميع البنوك العاملة في الجهاز المصرفي بنسبة 350% الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى زيادة نسبة النمو في تمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 270%، خلال آخر 7 سنوات.

وأضاف منير خلال الجلسة الأخيرة من المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية 2023، أن المركزي عمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطه متناهية الصغر عبر عدة محاور، من ضمنها تيسير حصول العملاء على التمويل، خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نظرا لظروف عملهم المتشابهة في القطاع غير الرسمي، وكذلك تدعيم بيئة العمل لهم وتأهيلها لمواكبة السوق، بالإضافة إلى نشر التثقيف المالي والخدمات المالية.

وأوضح أن المركزي بدأ بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من عام 2016، نظرًا لدورها الكبير في دعم الاقتصاد المحلي.

ولفت إلى أن عميل تلك المشروعات تكون لديه الرغبة للإقدام على إنشاء مشروع، ولكن لا يكون لديه الخبرة الكافية لذلك، ومن هنا يأتي دور الدعم والتوعية.

وأضاف أن البنك المركزي وجه البنوك العاملة في القطاع المصرفي لتخصيص نسبة 20% لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطه ومتناهية الصغر، إلى أن تم رفعها إلى 25%.

وأشار إلى أن البنك المركزي لديه خطاب دائما مع كل العاملين في الصناعة من أجل العمل على توسيع نشاط المشروعات متناهية الصغر، والتي لا يتجاوز ربحها مليون جنيه.

يذكر أن فعاليات المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية لعام 2023 بدأت اليوم بالقاهرة بحضور ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي المصري والتضامن الاجتماعي وشركة إي فاينانس.