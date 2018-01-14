مصطفى مدبولي يناقش أوضاع صناعة السكر

المال ـ خاص:ترأس الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً، لمناقشة أوضاع صناعة السكر في مصر، وذلك بحضور وزيري المالية والتموين ورؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات العاملة في هذه الصناعة الوطنية. وتناول الاجتماع عرضاً لأوضاع الشركات العاملة في هذه

المال ـ خاص:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً، لمناقشة أوضاع صناعة السكر في مصر، وذلك بحضور وزيري المالية والتموين ورؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات العاملة في هذه الصناعة الوطنية.

وتناول الاجتماع عرضاً لأوضاع الشركات العاملة في هذه الصناعة، وما تحققه من نتائج، وما تواجهه من تحديات، وبحث كيفية الاستمرار في تطوير هذه الصناعة الحيوية، والارتقاء بها.

وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء على أهمية تنمية صناعة السكر من خلال تحسين اقتصاديات التشغيل، والعمل على تطوير خطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة العمل، مؤكداً اهتمام الدولة بالنهوض بهذه الصناعة الوطنية الهامة.

واستمع مدبولي إلى ما قدمه ممثلو الشركات من مقترحات ورؤى حول المشاكل الحالية وسبل معالجتها، مشيراً إلى ضرورة استكمال الدراسات الفنية الخاصة بتطوير خطوط الإنتاج في بعض الشركات، وأهمية الاستفادة من المنتجات الجانبية التي تحقق إيرادات إضافية لهذه الشركات وذلك خلال طرحها سواء في السوق المحلي او التصدير.