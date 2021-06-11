استثمار

مصطفى مدبولي يلتقي الأمين العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة الأفريقية

أثناء مشاركته فى فعاليات الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية
صفية حمدي 6:36 م, الجمعة, 11 يونيو 21 6:36 م, الجمعة, 11 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

التقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، وامكيلي مين، الأمين العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فى أثناء مشاركته فى فعاليات الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، وحضر اللقاء المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالإعراب عن تمنياته بأن يسهم إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية فى زيادة حجم التبادل التجارى بين دول القارة، بما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو وزيادة فرص العمل.

اقرأ أيضا  «وزارية القطن» تناقش إجراءات تعميم منظومة التجارة الجديدة في المحافظات

وأضاف أن سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية يقع عليها دور كبير فى ضمان التطبيق الأمثل لبنود الاتفاقية، وحث مزيد من الدول الأفريقية على التصديق على الاتفاقية.

وأكد الأمين العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أنه سيقوم بجولة فى عدة دول فى شرق وغرب أفريقيا، لحثها على التصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية.

اقرأ أيضا  مدبولي بمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية : لتصبح قارتنا «مصنع العالم»

وأعرب عن شكره لمصر لأنها فى طليعة الدول الداعمة لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وتبذل جهوداً مشكورة فى تعزيز العمل الأفريقى المشترك.

واختتم وامكيلى مين حديثه بالإشارة إلى أنه سوف يطلع رئيس الوزراء خلال زياراته القادمة لمصر على تطورات الجهود الجارية بشأن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

منتدى ترويج الاستثمار في أفريقيا يناقش دور الحكومات والشركاء الإقليميين لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو والتنمية

أحمد عاشور 7:16 م, الجمعة, 11 يونيو 21

وزير الخارجية: منتدى رؤساء هيئات الاستثمار بالدول الأفريقية يُعزز الحوار المباشر وتبادل الخبرات

سمر السيد 5:30 م, الجمعة, 11 يونيو 21

وزيرة التخطيط تستعرض تجربة مصر بمنتدى هيئات الاستثمار الأفريقية.. ولماذا أسست صندوقًا سياديًّا (صور)

أحمد عاشور 5:23 م, الجمعة, 11 يونيو 21

وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني يشكر السيسي على مواقفه الداعمة

صفية حمدي 5:01 م, الجمعة, 11 يونيو 21

رئيس الوزراء يلتقى وزير استثمار جنوب السودان

صفية حمدي 4:52 م, الجمعة, 11 يونيو 21

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وجنوب السودان

أحمد عاشور 4:38 م, الجمعة, 11 يونيو 21